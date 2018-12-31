清澀、熟感全包了 AV女優柳美悠19歲艷色噴發！

2018年12月31日 00:05 中時電子報 吳品瑤

AV業界競爭激烈，要出線真的不容易，除了臉蛋、胸部等「單點突出」可成為賣點外，若「總和戰力」數值高，端得出大碗澎拜的豐富感，也能說相當具有競爭力，2017年出道的AV女優柳美悠，就是讓人同時擁有兩種極端感受的人才，她在年紀上帶有青春優勢，但外貌卻有著豔麗特質，讓Aver猶如擁抱小確幸，看柳美悠演出，彷彿滿福袋一樣超值！

柳美悠去年夾帶著在AV界視之為銷售王道的花樣年齡出道，19歲的她，有著少女化的纖瘦身材及自然健康的膚色，然有趣的是，粉絲第一眼看到她，壓根不相信她未滿20歲！小巧的臉蛋上，略長的眼型加上微微上揚的眼角，搭配直挺的鼻樑及略薄的紅唇，柳美悠的五官可說是比起實際年齡成熟許多，甚至有股艷麗感，片商在文案上描述得相當精準，讚她是個「19歲的美麗姐姐」。

至於柳美悠的實戰風格如何？這又帶給了Aver們另一番反差衝擊，渾身艷色噴發的她，竟然不走掠食者路線，在處女作中，導演讓她一面保持著少女青澀感，身體卻做出大人般的反應，搭配她怎麼看怎麼漂亮的外型，只消拍片經驗比她多一些的男優稍稍指點帶領，立刻引出她渾身電力，讓粉絲看得意猶未盡，也認為她未來要成長為一部「戰鬥機器」，絕對是非常值得期待的事！

姓名：柳美悠

日文：柳みゆう

拼音：Yanagi Miyuu

出生地：日本東京都

身高：160cm

三圍：31 - 23 - 35 D罩杯

出道年份：2017

所屬片商：S1

演出作品：

「交わる体液、濃密セックス 完全ノーカットスペシャル 柳みゆう」

「新人NO.1 STYLE 未成年らしからぬ艶感・色っぽさの大人の19歳 柳みゆうAVデビュー」

「ヨダレ、唾液ダラダラ接吻中毒 全身舐め回しベロキス性交 柳みゆう」

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(中時電子報)