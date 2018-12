眾星喜迎2019 跨年追星看這篇就夠！

2018年12月31日 00:02 中時電子報 李家穎 /台北報導 /台北報導

2018年的最後一天各地都有跨年演唱會,請到大咖歌手熱歌勁舞揮別舊年,迎接新年。現在就跟著《中時電子報》為您統整兩岸各地的大咖歌手卡司,追星一次搞定。

2019台北最HIGH新年城跨年晚會。(圖/台北市觀傳局提供)

地點:台北市政府府前廣場

主持人:陳建州(黑人)、天心、海裕芬

表演藝人:張惠妹、頑童、韓國女團EXID、安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治(廷廷)、MC耀宗、DJ Cookie。

時間:2018/12/31 19:00-01:00

直播:華視、Youtube

2019基隆跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:基隆西三倉庫旁停車場

主持人:杜詩梅

演出藝人名單:滅火器、董事長樂團、老王樂隊、台客電力公司、八十八顆芭樂籽、搖滾大嬸、鏽鉚釘樂團、日本女子樂團su凸kod凹(JP)

時間:2018/12/31 20:00

直播:Youtube

迎接2019台北市美麗華跨年晚會。(圖/翻攝自美麗華官網)

地點:台北市大直美麗華百樂園1F水舞廣場

主持人:Dennis、宇宙林思宇

表演藝人:陳勢安、李宣榕、吳卓源、李英宏、李佳薇、滅火器

時間:2018/12/31 20:00

2019就愛桃園擁抱美好。(圖/翻攝自官網)

地點:桃園高鐵站前廣場(桃園市中壢區高鐵北路一段)

主持人:黃子佼、LuLu黃路梓茵

表演藝人:謝金燕、韓團Highlight起光耀燮、翁立友、畢書盡、李玉璽、陳彥允、陳芳語、艾怡良、李佳薇、孟耿如、田亞霍、李建軒、lami girls、Boxing、宇宙人、TEAM、大改樂團

時間:2018/12/31 19:00

直播:年代MUCH台、壹電視、Youtube

2019宜蘭熊讚跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:宜蘭新月廣場(宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號)

演出藝人名單:周興哲、黃品源、詹雯婷、J.SHEON、安那、邵雨薇、有感覺樂團、noovy、原子邦妮、阿男、成語蕎

時間:2018/12/31 19:00

2019羅東跨年晚會 。(圖/翻攝自官網)

地點 : 羅東鎮中山公園 (羅東夜市)

主持人 :林煒國 、 潁兒

演出藝人名單:謝和弦 、王笠人、爽樂團 、犀牛甜心 、黃少谷、米亞若、Howord Wang、丘與樂團 、林娜

時間:2018/12/31 19:00

迎接2019!花蓮太平洋觀光節跨年晚會演唱會(圖/主辦單位提供)

吳蕚洋、李麗芬確定合體在花蓮太平洋觀光節。(圖/主辦單位提供)

地點:花蓮市六期重劃區 (花蓮東大門夜市旁,中山路與重慶路交叉口)

表演藝人:Bii 畢書盡、蕭秉治 (廷廷)、黃國倫、JR 紀言愷、袁詠琳、Erika、阿喜、子閎、明杰、羅平、盧學叡、楊程鈞、陳夢晨、SASA、ASA 樂團、吳萼洋、李麗芬

時間:2018/12/31 20:00

直播:中天綜合台、三立台灣台

2019台東跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:鐵花新聚落(台東舊火車站草皮區)

表演藝人:張惠春saya、卓文萱、張三李四、許維芳、柯志棠、iwant星勢力、im(蚊子&曼萍)

2019新竹縣尖石鄉跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:新竹縣尖石鄉公所前廣場

主持人:村長 朱元章、主播 拉娃谷倖

表演藝人:女兵日記男主角鯰魚哥、金曲女歌手呂薔、布農好聲音希本伊斯南冠、吉瓦絲、巴宴爾

時間:2018/12/31 17:00

2019 花現台中跨年晚會「后里現場」。(圖/翻攝自官網)

地址:麗寶樂園第二停車場(台中市后里區月眉北路)

主持人:阿KEN、謝忻

表演藝人:伍佰、艾怡良、安心亞、八三夭、Kimberley陳芳語、鼓鼓、茄子蛋、China Bule、李千娜、盧廣仲、方泂鑌

時間:2018/12/31 18:00-01:00

直播:Youtube、中視

台中跨年晚會搖滾台中2019台中跨年音樂祭「台中現場」(圖/翻攝自官網)

活動地點:台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園

表演藝人:閃靈、滅火器、告五人、Su凸ko D凹koi 、Broken By The Scream、929、四分衛、記號士、馬克白、1976、怕胖團、三十萬年老虎鉗、a crowd of rebellion 、小球 、神奇膠、PAP YEAHH、Manhole New World、麋先生、老王樂隊、MONNI、FNGDY 瘋笛、八三夭、固定客、海克力斯、海諾音大樂隊、最後一擊、P!SCO Whaleholic、SHOOT UP、イルカポリス 海豚刑警、Bike機踏車樂團、Burning Beak、My Little Legacy、夕陽武士 Sunset Samurai、皮格子 Leather Lattice、江東成名、宋德鶴Iron Horn 、兩棲人.Amphibious、砂漠、爆発 sabaku∞bakuhatsu、神棍樂團 ZenKwun、消波塊樂團、黑色收音機派對 Black Radio Party、Arcplg 羣島、鱷魚必殺技 Crocodile Fatality、鐵擊

時間:2018/12/30-31 13:00-00:00

2019台中東勢美麗山城跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:台中市東勢河濱公園

表演藝人:王識賢、周定緯、王笠人、DJ DIDI、劉劭希、韓星黃仁善、梁卉淇、王牌樂團、藍薰、胡鬧一番、大女孩BIG GIRLS、山城石府、弘韻合唱團、青楓舞劇坊、火力全開樂團

2019 南投閃耀新年心跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:南投縣立體育場(南投縣南投市南崗一路300號)

主持人:張立東

表演藝人:安心亞、三十萬年老虎鉗、夕陽武士、麋先生、虹谷樂團、孫盛希、陳思函、向蕙玲、曾亦超、黃奕儒

2019 劍湖山跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:劍湖山世界(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號)

主持人:沈玉琳、阿諾

表演藝人:朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍、泰坦TITAN、史豔文、藏鏡人等偶戲明星

迎接2019全嘉藝起來跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:嘉義市體育場(嘉義市東區體育路2號)

主持人:GINO、黃瑄

表演藝人:許書豪、金志遙、嚴正嵐、董育君、楊欣樺、嘉義在地樂團美秀集團、唱跳女團TUD、李千那

2019台南心時代跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:台南高鐵特區

主持人:小鐘、莎莎、郭彥均、李懿

表演藝人:蕭煌奇、玖壹壹、茄子蛋、宇宙人、吳汶芳、蔡旻佑、曾沛慈、謝銘祐、張艾莉、翁立友,愷樂、大支、大賀兄弟

時間:2018/12/31 18:00

直播:緯來育樂台

愛sharing一起麥向2019跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:高雄夢時代時代大道

主持人:浩角翔起、艾力克斯、Janet

表演藝人:周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、安心亞、阿達、愷樂、周興哲、OZI、87樂團、曹雅雯

時間:2018/12/31 19:00-00:45

直播:民視、Youtube

2019屏東縣K歌年代跨年晚會。(圖/翻攝自官網)

地點:屏東縣立體育館前草坪

主持人:NONO

表演藝人:黃乙玲、許富凱、朱俐靜、朱海君、玖壹壹、BOXING、施文彬、許書豪、草屯囝仔、孫淑媚、謝金燕

時間:2018/12/31 19:30

湖南衛視跨年

田馥甄、吳青峰、火箭少女101、華晨宇、羅志祥、梁靜茹、徐佳瑩

江蘇衛視跨年

蔡依林、李榮浩、林俊傑、薛之謙、鄧紫棋、林志玲、毛不易

東方衛視跨年

林憶蓮、黃子韜、蔡徐坤、費玉清、張韶涵、吳亦凡、吳謹言、許凱、楊宗緯

(中時電子報)