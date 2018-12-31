男子搭車勤練「神鷹指」 女友依偎面露滿足笑容

男子搭車手指不停抖動「重量訓練」，女友則依偎在旁面露滿足笑容。（圖取自《《卡提諾論壇》）

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中時電子報
/綜合報導
鏡頭拉近看，你知道他在做什麼？（圖取自《《卡提諾論壇》）

如果你在路邊，或是大眾交通工具上，看到有人手指不停地「抖動」，做出「點擊」的動作，可能是見怪不怪了。網站《卡提諾論壇》日前有人PO了一段影片，影片中一名男子在電車上，一手被女友親暱地挽著，另一手手指不停抖動正勤練「神之手」，超高速的「點擊」快到剩殘影。網友看了之後，有人說他是在練「寶可夢」捉怪嗎？還是要快指要網路搶買車票？但是「老江湖」一語道破說「看旁邊依偎的女友笑得很滿足！還要問嗎？」

這名叫李奧納的網友在《卡提諾論壇》PO文說，「最近在網路上看到一段影片，

真的是讓我也想要好好的來鍛鍊一下，看在新的一年可不可以擺脫大魔法師的萬年單身。」，而畫面中一位女子一臉滿足的靠在背心男肩膀上，旁邊的黑衣乘客也神情驚訝地盯著背心男的手指。就連旁邊站著的兩位妹子也一副不可置信的感覺。

車上的女孩看得偷笑，旁邊男生也露出不可思議表情。（（圖取自《《卡提諾論壇》）

他說，後來影片鏡頭拉近一看，才發現,原來男子相當勤於鍛鍊以超高手速在做「重量訓練」，一秒幾十萬上下的超強實力,也難怪女子一臉滿足啊。

網友有人還是不解，留言問說，他是職業「滑手」，專門幫忙網路「秒殺」入場券嗎？也有人說，他是在練習抓怪嗎？但是一群「老江湖」、「老船長」看了之後，不禁莞爾一笑，「什麼抓怪、秒殺，根本在練『加藤鷹』的神指！」

網友哄堂大笑紛紛留言「練起來練起來」、「彈簧拿來！」、「最近速度滿足不了女友」、「這東西去哪裡買」？

(中時電子報)

（取自老江湖臉書）

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