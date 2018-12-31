律師說法》假問路真性侵 法院為何會加判重刑？

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中時電子報
/整理、文/天秤座法律網

一名潘姓男子106年在路邊，見到一名10歲女童在跟其他小朋友玩耍，竟起色心，假借問路，將女童獨自帶上車，開至偏僻處後強迫她口交，行徑相當惡劣。女童在偵查時還忍不住哭喊「我想關他1000年」，更患創傷後壓力症候群，最後法院依加重強制性交罪，判潘男有期徒刑9年。

●●法律評析

刑法所規定的強制性交的構成要件為違反其意願之方法而為性交，強制性交罪是在保護性自主權的法益，而加重強制性交基本構成要件即如前述，加重事由如「2人以上共犯」外，若行為人是「對未滿14歲男女犯」或「有凌虐被害人」「攜帶兇器犯案」「侵入他人住宅」等8種情形，被害人自由意志因外在因素或本身因素而受限，行為人又於此種狀況為強制性交時，立法者認為屬於惡性較重因而加重罪責。

本案，潘男對於10歲女童作勢毆打女童，使女童畏懼命女童以口吸吮其生殖器，對女童逼迫口交為刑法定義之性交「以性器進入他人性器、口腔、肛門」為性交，潘男逼迫女童，將生殖器放入女童口腔內時，已有接合為既遂，且一審法官依加重強制性交判七年六個月有期徒刑，但二審法官認為，潘男為滿一己私慾，不顧女童年幼、涉事不深以威嚇手段逼迫女童性交，更造成女童傷害壓力症候群，惡性重大，本罪最輕本刑為七年有期徒刑，未考量潘男的行為已對社會秩序所造成之危害甚鉅，及考量過去有妨害自由等紀錄，僅判七年六個月，實為過輕因而重判九年。

(中時電子報)

本文取自《天秤座法律網》請按這裡

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