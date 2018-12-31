吃有機蔬果真的比較好？達人用5科學知識打破迷思

2018年12月31日 00:12 中時電子報 林郁庭

吃有機食物真的比較好嗎(影/理科太太 Li Ke Tai Tai)

現代人注重養生，隨之而起的是有機食品也跟著看漲！經常分享科學知識的Youtuber理科太太要打破大家迷思，她特別拍片列舉6點和大家討論「有機食品是不是真的比較好呢？」希望能讓你不再傻傻跟風，有策略地購買對的商品。

理科太太說，有機農業不可以使用合成的肥料、汙泥肥料、合成殺蟲劑、基因改造品種或是輻射殺蟲和殺菌等等，而且有機有一套嚴謹的規則，並不是一個生活態度。在美國一定要經由美國農業部（USDA）認證之後，食物上才可以標明有機，而台灣是由農委會委託民間機構，因此目前有10多種不同的有機標章，所以大家購買前，眼睛一定要睜大看清楚。

1.農藥殘留問題

理科太太告訴大家，千萬不要以為買有機食物就不會有農藥殘留，有機農產品的規範裡承認低劑量的、合理的農藥殘留範圍。理科太太說，不要以為「蔬菜長的醜」就沒有農藥殘留喔！而且有蟲咬跟蔬菜有沒有農藥殘留是兩回事。

2.有機蔬菜不一定比一般蔬菜營養

哈佛大學附屬醫院營養部部長Kathy McManus說，有很多研究去比較有機蔬菜和一般蔬菜的營養價值，結果發現有機蔬菜含有的礦物質、維生素並沒有比一般蔬菜多，無法以偏概全認為「有機耕種的蔬果的營養價值比較高」。

3.有機肥料從哪裡來？

有機耕種不可以使用合成肥料，但是它可以用有機肥料，理科太太表示，所謂的有機肥料其實就是動物的大便，因此，她呼籲，食用前蔬果前都必須清洗乾淨，以免一口吃下農藥、菜蟲與動物排泄物。

她接著表示，如果你覺得買有機的蔬菜就是在花冤枉錢，她提供以下有「策略性」的購買方法。

4.買有外皮的蔬果

理科太太分享，在美國有一個民間機構叫做「Environmental Working Group」，每年都會抽查市面上的農產品，2018年時公布較易有多農藥殘留的蔬果，包瓜草莓、菠菜、杏桃、蘋果、葡萄、水蜜桃、櫻桃、梨子、番茄、芹菜、馬鈴薯和甜椒，其中高達百分之98的草莓、菠菜、桃子、櫻桃和蘋果都含有1種以上的農藥殘留，而且草莓是最恐怖的，可以多達20種。針對這些容易有農藥殘留的蔬果，理科太太表示，還是買有機的會比較放心，但是「還是要洗」。

理科太太也分享，最不容易找到農藥殘留的蔬果，上榜的大部分是有外果皮的蔬果，包括酪梨、玉米、鳳梨、包心菜、洋蔥、甜豌豆、木瓜、蘆筍、芒果、茄子、哈密瓜、奇異果、甜瓜和白／綠花椰菜。因此，她認為，如果想省錢的話可以多買有皮的蔬果，不用特地買這類型的有機商品。

5.農藥是否會危害身體健康？

最後，理科太太補充，吃進那些殺蟲劑或是農藥，如果只有殘留一點點的話吃不死人的，只有長期處於高濃度農藥環境，才可能影響生殖能力。

不過，家有孩子的家長要多留意美國科學家發現的，一種叫「毒死蜱」的農藥，這種農藥會影響小朋友的腦部和行為，而當地正在推動立法禁止這項農藥，但是目前尚未通過。最自保的方式還是每次烹飪前，徹底清洗蔬果，做足事前預防，才能避免傷害身體健康。

(中時電子報)