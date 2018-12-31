奇異果怎麼吃才能改善血糖？醫揭密：黃、綠色有差別

奇異果怎麼吃才能改善血糖？醫揭密：黃色、綠色有差別。（圖/達志影像）

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不要選擇在飯後才吃奇異果。綠色奇異果的GI值為39，而黃金奇異果的GI值為49，所以吃黃金奇異果的血糖變化可能會比較大。（圖/鹿港基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主任，莊武龍醫師授權使用）

鹿港基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主任，莊武龍醫師近日分享一場有關奇異果的研討會，他整理演講的心得，想告訴大家學習好的飲食技巧衛教可以改善血糖波動，而且這不需要用到任何一顆藥物！莊武龍總整理出，1.如果以控糖為目標，不要在飯後才吃奇異果。2.不同顏色的奇異果，昇糖指數不同。3.奇異果可能額外有增加飽足感的好處。

2016年世界糖尿病聯盟在台北舉行了研討會，其中的一場演講就是有關奇異果的研討會，莊武龍醫師把Dr. Monro的演講整理成心得分享知識。

奇異果要什麼時候吃呢？

「就是不要選擇在飯後才吃奇異果！」Dr. Monro跟另一個醫師在演講中指出，他們實驗把正常沒有糖尿病的人，分成了好幾組。一組飯前30分鐘先吃奇異果，再吃主食、一組同時吃奇異果跟主食、一組先吃主食，飯後再吃奇異果，然後再量測血糖的變化。根據實驗的結果顯示，飯前30分鐘先吃奇異果，再吃主食，血糖上升的幅度，還有血糖變化ｘ時間的面積是最小的，其次是同時吃奇異果跟主食，最差的則是先吃主食，飯後再吃奇異果。

為什麼先吃奇異果再吃主食可以降低血糖上升幅度？

目前，人體內的實驗還在研究中，還沒有確切的答案。不過依照他們提出的研究設計，是非常詳細的，根本就是拿藥品的研究設計，來做食物的科學研究。不過，在人體外的實驗，Dr. Monro發現奇異果可以降低葡萄糖擴散吸收。或許這是可能的原因之一。莊武龍特別說明，有糖尿病的人是否也適用？因為實驗裡的對象而不是第一型糖尿病或者是第二型糖尿病的人，因此建議有糖尿病的人要搭配血糖監控來看看自己的反應。另外，因為外國人吃的主食不是米飯，而以米飯為主食的台灣人，是不是也是這樣的結果則不得而知。

吃綠色奇異果比較好？還是黃色奇異果？

這個問題，如果是以血糖變化的話，可以用升糖指數（Glycemic index，簡稱GI值）來當參考。綠色奇異果的GI值為39，而黃金奇異果的GI值為49，所以吃黃金奇異果的血糖變化可能會比較大，但黃金奇異果可能因為比較甜會比較好吃。

想減重的人，吃奇異果有什麼好處？

Dr. Monro指出奇異果加入液體後，會使液體的體積膨脹，可能可以增加飽足感；其實飽足感是減重很重要的一環，因為不可能靠一直餓肚子來減重，如果能夠有均衡飲食，熱量攝取不過量，並且有飽足感，減重才能常久。另外，奇異果的GI值蠻低的，所以選擇奇異果當作食物的來源之一，就是在施行低GI飲食。不過，莊武龍醫師特別強調，絕對不是要叫人吃奇異果減重，也要注意飲食要均衡，不要只吃奇異果。

(中時電子報)

文章來源：本文經莊武龍醫師同意授權使用 原文在此

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