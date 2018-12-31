獨／郭彥甫今生日 帶著漂亮老婆報喜訊

2018年12月31日 01:57 中時 洪秀瑛

郭彥甫跨界進入藝術圈。（陳俊吉攝）

夫妻倆甜蜜蜜。（陳俊吉攝）

小倆口結婚4年，計畫豬年拚生寶寶。（陳俊吉攝）

郭彥甫今起在台北展出18幅畫作。（陳俊吉攝）

在上海得獎作品。（郭彥甫提供）

在上海得獎作品。（郭彥甫提供）

在上海得獎作品。（郭彥甫提供）

郭彥甫今31日過39歲生日，他的3幅畫作入選上海寶龍藝術中心主辦的新繪畫大獎，近5000件作品投稿，最後在選入116名中殺進前20名，最後獲得「評委獎」。他感動地說，「這是生日前夕得到最珍貴禮物，比賽作品高手如林，能獲獎真的給我很大鼓勵」，笑稱準備拿獎金好好慶祝，而他和老婆庭庭結婚4年，2019年決定努力拚生豬寶寶，「能照顧小孩也是一種幸福，這樣家庭更完整」，小他7歲的庭庭在旁甜笑：「順其自然，生孩子要看緣份，有緣就來了。」

郭彥甫今晚8點開始至凌晨1點，將在台北宛儒畫廊舉辦跨年感恩分享會，感謝一路幫助過他的貴人，同時展出18幅畫作，他準備紅酒、白酒邀愛好藝術的友人們一起看畫展，10樓的空間還能觀賞101大樓煙火秀，和友人們過個特別的跨年夜。想起這條繪畫之路，他坦言剛跨界的第1年心裡很慌，曾反問自己「這樣做是對還是錯」，2019是他邁入藝術界的第4年，心裡愈來愈踏實，也覺得自己很幸運。據知，麗明營造董事長吳春山已收藏他12張畫作，今年他賣掉近40幅畫作，這些年賣畫所累積收入，已遠遠超過他在演藝圈的收入。

郭彥甫繪畫的行李箱作品今年10月受邀至羅浮宮的卡爾塞廳展覽，當時外界紛紛替他開心，稱他為「台灣之光」，一位政大教授卻指出卡爾塞廳Carrousel du Louvre是「羅浮宮地下商場」，發言引來爭議。郭彥甫說，當時是受一位國外發展的台灣策展人之邀，「博覽會租借場地在世界各地非常普遍，被看上是我的榮幸，至於在哪個地點展，我當時也不清楚」。

跨入藝術界這些年，他說受過最大打擊是被白眼，但他自認沒任何挫折，甚至自嘲像個神經病，因為自己始終抱持著正面態度，不理會酸言酸語，「我就像跑一場馬拉松，過程中已經累得像狗，我的目標是終點，旁邊觀眾噓我，我根本聽不到」。

談起翻轉人生，他有感而發說：「現在社會負能量夠多了，很多事不要只看表面，省視自己、了解自己最重要。事在人為，你有多想達到目標、你就會有多投入，沒有人一開始就是寬廣的道路，我很執著、單純做我愛做的事，我相信它可以帶我往正確方向走。我希望多帶給社會正面力量，更想做給年輕人看。」半開玩笑說要孫安佐跟他學畫畫，「每一個人都要找一件自己專注完成的事情做，沉澱下來才懂得自我反省」。

(中時 )