神奇密碼(F)22＋(F)35=(Su)57 能否救俄5代戰機？

2018年12月31日 00:56 中時電子報 盧伯華

俄羅斯第5代戰機Su-57

俄羅斯一家新聞網站難得地刊出一篇唱衰俄空軍的文章，指稱他們比美國空軍差得太多。美媒卻認為，這不像是真的認為俄空軍真的不行，倒比較像是想盡辦法來迫使俄國願意花錢買Su-57這種俄空軍不想要的戰機。文章認為俄國要大量訂購Su-57，讓它把價錢再降下來，再傳播(F)22+(F)35=(Su)57神奇密碼來吸引客戶，或許能打開目前俄國空軍的困局。

美媒《國家利益》指出，刊登這篇討論美軍與俄軍戰機比較文章的Vzglyad網站，是一個俄國科技企業家創建的網路媒體，文章談的不是俄國的國防政策，反而是教俄國政府要如何透過網路與社交媒體來推銷Su-57。

值得注意的是，該文章中不斷提到俄羅斯一直在吹捧Su-57隱形戰鬥機比美國F-22和F-35更好，但作者米凱爾．博沙科夫(Mikhail Bolshakov)卻提出了一個難以反駁的事實：美國已經建造了數百架F-22和F-35，而俄羅斯則根本還沒讓Su-57量產。

博沙科夫寫道：「到2018年底，俄羅斯尚未量產Su-57，而美國已經有187架F-22，也有超過320架不同型式的F-35戰機。換句話說，就算我們應該理所當然地認為俄羅斯戰機一定比美國戰機更好，但至少美國已經有數百架在服役，俄羅斯卻沒有。」

《國家利益》報導指出，俄羅斯空軍已經訂購了十幾架Su-57，是足夠在2019年組建一個中隊。俄羅斯也對這架雙引擎、速度2馬赫的Su-57戰機在敘利亞的幾次戰鬥任務與表演，極盡吹捧之能事。這架號稱5代的新戰機原本是設計用來取代冷戰時期的Su-27和米格-29，肩負對抗美國F-22與F-35隱形戰機的重任，但現在卻連量產都談不上。

有趣的是，Vzyglad的文章沒有質疑Su-57比其美國隱形戰機更好的說法，它只批評少數的4代戰機，例如Su-30和Su-35。

文章說，2018年初俄空軍只有194架各種改款的Su-30和70架Su-35，其中有多少處於戰備狀態還不清楚。因此，從整個第4代機隊來說，俄空軍明顯不如美空軍，更不用說跟整個北約組織國家聯合起來的空軍力量做比較。

博沙科夫警告，新飛機每次來個兩三架，對飛行員的訓練以及戰機的維護是個不小的麻煩。一方面要進行訓練新飛行員，同時又要適應新到的飛機，還要用舊飛機執行眼前的戰鬥任務，這些相互衝突的任務造成機隊戰備嚴重混亂。此外，戰機型號種類太多，每一種又有多種不同改款，後勤與操作都有很大問題。

作者把這些問題與混亂狀況歸咎於俄羅斯財政狀況不佳。在蘇聯解體後，俄羅斯專注於改進其第4代機以便出口，研發Su-57第5代戰機的投入太少，生產的數百架先進戰機也都賣到外國，而不是賣給俄羅斯空軍。

博沙科夫建議，俄羅斯官員認為第4代戰機還很好用，因而沒必要量產Su-57，可是要解決這些問題的只能靠大量訂購Su-57，並以神秘數字構成的密碼(F)22 +(F)35 =(Su)57來大力推銷。西方觀察家已經點出俄羅斯發動機一直都不太穩定，但真正麻煩的事實卻是：Su-57每架要價4000萬美元，還不到F-35價格的一半，對於一個經濟規模不到美國十分之一的俄羅斯來說還是太貴了。

(中時電子報)