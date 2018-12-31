突破高雄發展盲點不容緩！韓國瑜密會城市設計大師

突破高雄發展盲點不容緩！韓國瑜密會城市設計大師。（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

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發展高雄很著急！　韓國瑜密會城市設計大師（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜市長常常說自己沒有蜜月期，不只是因高雄市民對他有期待，他也施給自己大壓力，一刻都不容緩！為了突破高雄城市發展的盲點，他邀來一位華裔美籍的城市設計大師到高雄，兩人低調密談。而這號人物來頭不小，是紐約史上第一位亞裔的局級官員，還是前紐約規劃局局長。

據中天新聞報導，目擊韓國瑜找專家「開藥方」，韓國瑜受訪時表示他與這位貴賓洽談高雄的定位、以及未來該面臨的挑戰，而城市定位其實非常清楚，不是跟台北、台中相比較，反而是要向海外的城市看齊發展並與之競爭。

城市設計大師的來頭不小，饒及人表示自己做過大陸89個城市的規劃，也是38個城市的顧問。饒及人曾經歷過前紐約市規劃局長、首位亞裔局級官員、他擅長城市設計與建築設計，累積設計成果數件，包括BMW曼哈頓維修中心、NIKON紐約總部建築設計、上海瑞安廣場等。

饒及人說，看得出來韓市長非常急，想在任內為市民更加把高雄發展起來！他舉例像是高雄面臨人出去貨進來，卻又得將產業留下來的問題；同時也請問如果高雄要引進產業時，市政或是產業設備等需要補正哪些缺失。饒及人建議韓國瑜邁向國際化，既跟香港、曼谷、新加坡等大城市合作，也要想辦法將產業留下來，找回高雄的城市競爭力。

(中時電子報)

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