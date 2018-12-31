深澳漁港喝咖啡！光雕橋上遠眺九份賞山嵐

2018年12月31日 03:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

元旦四天連假，來北海岸走走吧！位於新北市瑞芳區的深澳漁港，因漁業人文特色、特殊地景及新鮮美味的海鮮，最近也有餐廳業者及咖啡廳業者看好深澳漁港觀光發展潛力，提供蒞港遊客多元選擇，不妨趁著元旦連假，來趟深澳漁港小旅行！

海天步道下營運空間咖啡廳。（新北市漁業處提供）

瑞芳區深澳漁港為新北市傳統沿近海漁業重要港口，鄰近漁港周邊著名的「象鼻岩」、「酋長岩」及怪石嶙峋的海蝕景致也是一絕，絲毫不比野柳海蝕岩層遜色。

海天步道光雕。（新北市漁業處提供）

為了推動深澳漁港觀光漁業發展，市府沿著港邊設置全長約310公尺的景觀平臺，一眼望去擁有270度超級海景視野，可遠眺九份山城美景，另增設光雕及造景藝術，使海天步道不論是白天或是夜晚，都是踏青的好去處，該港曾獲評選為全國十大魅力漁港，想要一探台灣特色漁村美景的民眾一定不能錯過。

除了休閒遊憩樂趣外，深澳當地美食也堪稱一絕，除了鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等等在地海鮮美味，近來也有餐廳業者及咖啡廳業者看好深澳漁港觀光發展潛力前來進駐。

漁船、海天步道、九份山城。（新北市漁業處提供）

農業局局長李玟表示，深澳漁港本市重點發展漁港，市府與在地瑞芳區漁會建立夥伴關係，協力推動漁港轉型，希冀結合傳統漁業及觀光產業共榮發展。瑞芳區漁會黃志明總幹事表示：「歡迎大家趁著元旦連假前來深澳漁港走走，在夜晚的海天步道光雕廊道邊喝著咖啡，遠眺九份山城美景，絕對是一趟難得的觀光體驗！」。

(中時電子報)