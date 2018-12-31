超夢幻綠色海岸在這！富貴角迎曙光、美味海鮮吃不停

北海岸知名景點-老梅綠石槽。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

北海岸老梅綠石槽，擁有超夢幻的綠色海岸！元旦四天連假，計畫好到哪走走呢？不妨來北海岸吧！到富貴角燈塔追逐元旦曙光，來點不一樣的跨年活動！

北海岸知名景點--野柳地質公園。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局表示，108年元旦有4天連假，除了有跨年晚會外，大家也可以選擇遠離市區塵囂，規劃一趟北海岸開年之旅，到台灣最北端的富貴角燈塔迎接新年的曙光，迎接嶄新的一年，在暢遊北海岸特有海岸景觀的同時，還可以來趟新北市特產的萬里蟹之旅，「陽澄湖大閘蟹」、「北海道帝王蟹」等美味吃不停，沿著海岸一路由北往南從富基到龜吼、野柳等地大啖鮮美的萬里蟹風味餐。

北海岸知名景點-富貴角燈塔。（新北市漁業處提供）

北海岸沿岸的幾處觀光魚市，是遊客大啖萬里蟹最好的地方，其中富基魚市營運廠商黃乃昌經理表示，為感念農漁產業從業人員的辛勞，特別在元旦連假期間推出只要在魚市生鮮區採買超過500元，就送1顆高麗菜，每日限量100顆，讓您在富基魚市消費也能協助中南部種高麗菜的農民喔；另魚市也同時推出在生鮮區單筆消費金額滿三千元，攤商即免費贈送鮮美海味食材（蚵仔、文蛤、海菜等）1份。

龜吼漁夫市集。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，在享用美味萬里蟹後，也別忘了到北海岸多處風景優美的觀光景點散散心，譬如遠近馳名的富貴角燈塔、白沙灣、老梅綠石槽、中角沙珠灣、野柳地質公園、野柳海洋世界…等，讓您元旦這數天連假不無聊，既能以各種天然美景來陶冶身心，更可闔家飽食萬里蟹美味，這絕對會是一趟別開生面、不同凡響的美食饗宴兼身心解放的跨年之旅。

(中時電子報)

北海岸知名景點-白沙灣。（新北市漁業處提供）
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