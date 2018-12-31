新春嘗美味抽紅包！「廣式片皮鴨」搭蘋果品酥脆

潮品集廣式片皮鴨。（台北神旺大飯店提供）

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中時電子報
／整理報導

迎新年嘗美味，「廣式片皮鴨」搭配香脆蘋果常絕妙口感！台北神旺飯店館內中餐廳「潮品集」，以道地美味的潮州與粵菜料理聞名，是人氣指標餐廳。為與賓客同慶新年，於2019開春之際推出內用消費累積累贈的超值回饋活動，豐富獎項讓賓客賺飽次回聚餐基金，並有機會獲得美食行家必嚐的豪氣烤鴨三吃。

神旺大飯店潮品集。（台北神旺大飯店提供）

潮品集「廣式片皮鴨」嚴選油脂豐腴、肉質細緻的宜蘭產北京鴨，北京鴨的肉質鮮美、肥瘦分明，主廚以廣式掛爐烘烤方式料理，除了令人著迷的香脆外皮外，廣式手法多了填料燻香的步驟，去除了鴨肉特有的腥騷味，淡雅甘香富肉汁是一大特色，搭配香脆蘋果，滿口肉香中多了爽脆鮮甜的滋味。

色、香、味俱全的廣式烤鴨製作過程繁瑣，由裡而外透出的香氣來自鴨腹中的多種辛香料，均勻將花椒、八角、紅蔥頭、薑、高粱酒、特調甜麵醬等製成的醃料填入鴨腹中，稍加按摩後再仔細封口，讓鴨隻吸收醬汁風味。

潮品集行政主廚何炳木表示：添加辛香料增加特殊香氣之餘，更讓鴨肉韻味加倍提升，甜麵醬則可使肉質更鮮嫩多汁。將烤鴨塞滿一肚子好料，以滾水汆燙後，再均勻特調醬汁，靜置一晚，待鴨隻吸飽腹中精華才放入約攝氏150度的爐中烘烤。此時的鴨隻外皮呈現紅潤的色澤，呈桌前再以熱油澆淋，由紅褐色轉為焦糖色的外衣，使口感更為酥脆。

服務人員俐落的片鴨桌邊秀，連皮帶肉一同片下，夾層中的脂肪入口即化，連同鮮甜春筍、切段的宜蘭蔥及大黃瓜，加上適量的特調甜麵醬一同包入荷葉餅中，交織出豐腴美味的絕妙口感。除了片皮鴨，另有「生菜炒鴨鬆」與「白菜鴨骨湯」。一鴨多吃，豪氣美味。

豬入門，百福臻！台北神旺飯店潮品集餐廳喜迎新年，推出開春抽紅包活動。1月1日起至2月28日於餐廳小吃區內用消費每滿千元即可獲得乙次抽獎機會，獎項包含現金抵用券及烤鴨三吃招待券。於獨立式包廂單筆消費，則有消費達萬元即贈千元現金抵用券的好康。

(中時電子報)

潮品集烤鴨。（台北神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店

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