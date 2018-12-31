12月31日三大報頭條要聞

2018年12月31日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台灣面臨嚴重少子化問題，公教人員晚生、少生、不敢生的現象必須重視。銓敘部和教育部最近放寬規定，即日起，同時養育2名以上3足歲以下子女的公教夫妻，兩人可同時申請育嬰留職停薪，他們服務的機構或學校不得拒絕，以讓他們度過育兒的艱困期。

●我九合一選舉結果出乎美方預料，為重新了解台灣政局，美方積極透過智庫邀訪藍白綠地方首長赴美，除了柯文哲預計明年3月訪美外，綠營地方最大咖的桃園市長鄭文燦也有赴美計畫，高雄市長韓國瑜更是各界邀訪對象，但因上任後行程太滿，行程尚未排定。

●核廢料遲遲找不到存放地，讓新北市有理由不給核一廠乾貯場發照。火燒屁股下，經濟部表示，行政院非核家園推動專案小組已決定下月召開會議，討論台電「集中式貯存」場址選擇機制，擬要求台電提供39處離島、花東潛在場址地點，以公民平台或論壇方式選出最終候選名單。

●國民黨不分區立委徐榛蔚當選花蓮縣長，所留名額由前僑務委員童惠珍遞補。國民黨在2016立委選舉大敗，童惠珍在不分區及僑委立委名單上排名第15名，至今才遞補上。童惠珍接受本報專訪時感嘆，在民進黨執政這3年，僑界聲音完全從國會消失，僑界對這幾年的台灣政局很失望，但現在對高雄市長韓國瑜相當期待。

◎旺報

●中美貿易戰停火之際，大陸國家主席習近平29日晚間應約與美國總統川普通話。習近平表示，這段時間以來，兩國工作團隊正積極落實工作，盼能盡早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議；習近平也強調，他和川普都贊同推動中美關係穩定向前發展，「當前中美兩國關係正處於一個重要階段」。

●展望新一年的美中台三邊關係，中國人民國際關係學院副院長金燦榮表示，非常擔心台灣問題的發展。如果明年貿易戰沒有達到美國的預期目標，美國就會換別的牌，而換「台灣牌」的危險不容低估。尤其，美國把大陸當對手，就是要「整」大陸。國際關係史告訴我們，「老大是永遠防範老二的 」，這就是所謂的「修昔底德陷阱」。

●大陸中央經濟工作會議近日公告明年7大經濟工作重點，學者解讀官方堅持經濟高質量發展，不懼中美貿易戰外部干擾，而大陸台商也透過升級轉型、分散產能力抗風險。研華科技（中國）公司總經理陳順浪23日說，目前兩岸產能比重大約各一半，因此中美貿易關稅問題影響並不大，如果是關稅清單內的產品就移回台灣生產，大陸生產內銷或出口其他國家。

●近日，大陸教育部等九部門聯合制定《中小學生減負措施》共30條，規定了中小學生作業總量、睡眠時間與考試次數等，例如小學生一二年級不留書面作業，小學生每天睡眠時間至少10小時，並且首次明確提出學生不得將手機帶入課堂。

●明年元旦是大陸《告台灣同胞書》發表40周年，知情人士透露，大陸中央擬於1月2日舉行紀念活動，大陸國家主席習近平當天將發表重要對台講話，將是習近平上台以來對台問題的通盤定調，重要性不言可喻。該人士還說，習近平的談話內容論述形式將類似2008年12月31日的「胡六點」，既對仗工整，又會具有架構性

◎工商時報

●2018年結束前，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普於29日再度通話，為中美談判前景釋出樂觀訊號。雙方皆指出，兩國工作團隊正努力落實12月1日阿根廷「習川會」所達成的共識，川普還發推文稱，協商取得重大進展。

●由日本主導的11國《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）已於30日生效，成為亞太地區規模最大的區域整合協定。占據全球國內生產毛額（GDP）13％、總額逾10兆美元，擁有逾5億人口的經濟板塊誕生，未來將撤銷區域內逾95％農產品及工業品關稅。

●行政院主計總處甫完成的調查指出，受景氣降溫影響，我國今（107）年下半年製造業缺工率跌破3％，降至2.77％，為近三年同期最低，製造業有六成行業缺工率都低於去年同期。

●2018年終受到美股大幅震盪影響，避險資金流入債市，激勵多頭再起，美國指標10年期公債殖利率跌破3.0％大關，連動台債跟著衝，指標10年券殖利率一路下探至第四季低點0.8520％，2019年第一季因公債到期量大，新券發行不足，籌碼優勢仍將主導盤面，偏多格局可望續航。

(中時電子報)