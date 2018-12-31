挺過風災、地震！新店老芒果樹訴說百年史

座落於遊具旁陪伴孩童的老芒果樹。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

這顆有百年老芒果樹，見證大小朋友成長，是大家共同的回憶！座落於新北市新店十四張的百年老芒果樹，是107年4月17日新北市政府樹木保護委員會第1屆第6次會議通過列管之珍貴樹木。新北市政府綠美化環境景觀處為了讓更多民眾能瞭解老樹的故事，特於芒果樹設置解說牌，呈現老樹與在地人的深厚情誼。

芒果老樹種植時間已不可考，但據耆老表示已有百年歷史，是陳家祖先於當地墾首時栽植。原生環境在新店十四張陳厝一帶，陪伴著十四張的居民度過每個春夏秋冬，也見證了百年來新店大環境的變化，挺過大水災(1911年、1924年)、大乾旱(1980年)，以及大地震(1999年)。

後因開發區域重劃而將芒果樹移植至中央路與央北一路旁的公園綠地，現在平安座落於兒童遊具旁，伸展著雙臂繼續陪伴孩童長大，厚實的年輪載錄著曾經的青春，帶給了人們許多感動、啟發與力量。

為了讓更多人一起守護老樹，除了將老樹列管為新北市珍貴樹木加以保護之外，更在樹上加上了故事牌，訴說百年芒果樹的歷史，讓路過的民眾及遊憩的孩童能更瞭解樹木的珍貴。

景觀處表示，新店區十四張的央北重劃區規劃了許多公園綠地，新北市政府亦盡全力予以保留該區老樹及珍貴的綠色資源，未來也將充分結合各界的資源及力量，持續為轄內樹木的健康把關，為城市帶來更多的綠意及生機。

(中時電子報)

當地民眾與老芒果樹合影。（新北市景觀處提供）

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