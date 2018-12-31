元旦樂活之旅！烏來泡美人湯！深澳鐵道自行車品山海

2018年12月31日 04:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

元旦四天假期要去哪？走出耶誕城，新北市政府主推4條兼具文藝與樂活的小旅行路線，讓您放慢腳步細細品味山城與海岸線交織的美景，徜徉漫步在自然風光。走訪「淡蘭古道石碇段」，穿梭在寧靜的山林間；到烏來泡美人湯，讓身心靈獲得舒緩；體驗手作的三鶯陶瓷，感受一磚一瓦的歷史人文氛圍；走訪金瓜石體驗全台唯一依山傍海的鐵道自行車Railbike深澳鐵道自行車。

坪林老街。（新北市觀旅局提供）

路線1：茶鄉古道

淡蘭藝文館→石碇老街→百年石頭厝→淡蘭古道石碇段→坪林老街→坪林茶業博物館→新北耶誕城

從「淡蘭藝文館」開始，先來認識石碇的地方文化與藝術，再來可前往「石碇老街」及「坪林老街」，走入歷史記憶的「淡蘭古道石碇段」，最後到「新北市坪林茶業博物館」學習「茶知識」，走訪此趟遊程，必能帶給你對「台灣茶文化」的嶄新印象及感官體驗！

烏來瀑布。（新北市觀旅局提供）

路線2：泡湯樂遊

烏來老街→泰雅民族博物館→烏來觀光台車→烏來瀑布→烏來溫泉→碧潭風景區→新北耶誕城

從「烏來老街」品嚐美味原民小吃與泡湯放鬆後，可在「泰雅民族博物館」一探原住民部落歷史文化，再至「烏來瀑布」欣賞北台灣高低落差最大的瀑布；最後到「碧潭風景區」走上碧潭吊橋俯瞰碧潭之美。

三鶯桃花源_攝影_洪武雄。（新北市觀旅局提供）

路線3：藝文漫遊

山佳火車站→三鶯陶花源→鶯歌陶瓷博物館→鶯歌陶瓷老街→三峽藍染中心→三峽老街→新北耶誕城

踏上老街，感受一磚一瓦的歷史人文氛圍，手撫燒陶，體會傳承百年的藝術精髓。一足跡、一呼吸，盡是前人智慧與後人思維交錯出的精采火花，來到這，只管張開心靈深處的感知觸角，把每處的驚喜收藏心底，化為生命養分。

報時山。（新北市觀旅局提供）

路線4：山海美景

瑞芳車站→勸濟堂→報時山步道→祈堂老街→八斗子車站→Rail Bike深澳鐵道自行車→新北耶誕城

旅程從「瑞芳車站」開始，接著造訪有五台尺高關公像的「勸濟堂」，再來到「報時山步道」欣賞無敵山海景色，順著祈堂路來到早期金瓜石繁華中心「祈堂老街」，轉搭深澳鐵道火車至「八斗子車站」後，乘坐全台唯一依山傍海的鐵道自行車Railbike(跨年連假期間需先線上預約免費體驗)，最後回到新北耶誕城。

(中時電子報)