辜寬敏看不起年輕人為發大財投韓國瑜 高雄青年反擊

2018年12月31日 05:38 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長韓國瑜一句「貨出得去、人進得來、大家發大財」口號成功翻轉高雄，獨派大老辜寬敏卻認為年輕人若只因「發大財」的政見就投給韓，他實在看不起，也讓他快失去對高雄人的信心。高雄在地青年林千畬反擊，含金湯匙出生的辜老，不知民間疾苦，卻因此看不起這一代青年人，這公平嗎？。

據香港媒體《中評網》報導，林千畬指出，自己大學畢業2年，生活與工作都在高雄，每個月薪水2萬7千元，打拚就只為了不要失業。今年選舉韓國瑜讓青年看到希望，所以支持他，竟被辜寬敏瞧不起。他反問，「辜老，您有想過您自己怎麼過來的嗎？」

林千畬表示，辜寛敏說，年輕世代被認為是天然獨世代，但年輕人若沒熱情、沒正義感，那「年輕」2字所代表的就只是沒經驗。而韓國瑜當選，辜老說快讓他失去對高雄人的信心。林千畬不禁說：「辜老，您這種話很傷年輕人和高雄人吔！」

林千畬認為，辜寬敏含金湯匙出生，不知民間疾苦，不懂當代青年處境。韓國瑜用簡單的庶民口號「貨出得去、人進得來、大家發大財」，我們聽懂了、看懂了、相信了，所以支持他。因為高雄經濟差，就業難、薪水低、租售多，又是全台負債最高的城市，我們悶太久了，所以想換人做看看，讓高雄這座沉寂10多年的城市，能夠年輕化有活力一些，年輕人這種簡單卑微的期盼，有錯嗎？

林千畬強調，辜老有個顯赫的父親，卻以這種身家背景與身價為基點，對青年人說三道四，看不起我們這一代青年人，這公平嗎？我們只是庶民，明朝天亮了，我們還是要工作，凡事都要靠自己，打拚再打拚，才能維持基本的生活。請辜老設身處地深入基層，體恤青年的生活窘境，「或許您也會和我一樣支持韓國瑜。」

(中時電子報)