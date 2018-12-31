選後陸客來台 黃健庭：這紅利讓綠營急了！

前台東縣長黃健庭指出，韓流有一定影響力，陸客看漲是確定的。圖為2015年高雄商圈人潮滿滿。（本報資料照片）

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中時電子報

針對九合一選舉之後陸客來台的狀況，國民黨籍前台東縣長黃健庭直指，韓流有一定的影響力，陸客看漲是確定的，這紅利也因此讓綠營急了！

黃健庭指出，韓流會成長到什麼階段還有待觀察，像藍營執政的縣市有15個，再加上台北，團客的行程安排，會比以往只有藍8縣更有彈性，甚至跳過綠營縣市也是可以的，所以才會看到民進黨籍桃園市長鄭文燦跳出來喊話，「交流不應有藍綠差別」，因為怕被跳過、紅利被比下去。

據香港媒體《中評網》報導，黃健庭點出，九合一選舉後，15+1（藍執政15縣市+台北市長柯文哲）所帶動的效果，是旅行社會更容易設計行程，因團客來台都不是深度旅遊，例如從高雄進來過夜，就可以直接拉到台東、跳過屏東，不一定要去墾丁，以前就有很多旅行社這樣安排。如今多了高雄、嘉義、台中、南投、彰化，再加上台北，旅遊行程會多很多，與以往的差別會非常大。

黃健庭強調，韓流外溢的效應能到哪，還得要看民進黨政府願不願意釋出更多友善的態度，畢竟過去一段時間，台灣給大陸民眾的印象是不歡迎陸客、火燒車事件造成旅遊安全疑慮等，能不能馬上扭轉還不知道。而兩邊的中央都會影響到陸客來台的感受，大陸會不會有政策性鼓勵，也可以觀察。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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