跨年夜 北台冷雨下不停 追曙光 雲層厚得碰運氣

2018年12月31日 06:45 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

跨年倒數計時，中央氣象局指出，今明兩天各地天氣都不是很好，北部、宜花地區會有雨勢明顯，中南部雨勢沒北部明顯，但水氣多、雲量厚，也有可能雨中迎新年。至於2019年第一道曙光，氣象局表示，目前預估明天雲層較厚，追曙光得碰碰運氣；另外，想看到第一場雪的機率也不高。

迎跨年，老天爺不賞臉，民眾要做好在雨中跨年，又濕又冷的準備。氣象局今天清晨發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，今天北部、宜花白天高溫不超過20度、晚上低溫約14、15度，又濕又冷，出門跨年要做好保暖、攜帶雨具；中南部、東半部今晚低溫也只有16到18度。

氣象局表示，今起至明年1月3日，大台北、宜蘭地區都有明顯降雨；相形之下，中南部天氣明顯好些，中南部、東南部雲量變多，雖然沒有明顯的雨勢，但也有機會飄雨，南部山區降雨也比平地顯著。

連假是否可能看到第一場高山瑞雪？氣象局表示，今起到1月3日水氣較多，若溫度及水氣條件配合，玉山有機會降雪，合歡山預估會以降雨為主，偶有雨夾雪。這種天氣型態將持續到1月4日、5日，屆時溫度會回升、各地水氣也會減少。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天中部以北空品區及澎湖受降雨洗除作用空氣品質為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時電子報)