他任內還光負債還大賺 網讚：下個韓國瑜出現了！

2018年12月31日 07:20 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

12月25日是新任縣市長宣誓就職日，台東新縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭也不例外在這天交接就職，黃致詞時表示，上任9年來，如今的台東是全台失業率最低、全世界12大熱氣球節所在地之一，有網友就翻出他任內最大政績，應是將原先70億的縣債全數還清，還盈餘150億入庫，總共淨賺了220億，早先一步實現了高雄市長韓國瑜的「貨賣得出去，人進得來」，網友更大讚，「下一個韓國瑜出現了」。

已卸任的台東縣長黃健庭，本月15日發表新書「台東不一樣」，細數他翻轉台東的故事。（圖/本報資料照，莊哲權攝）

網友oneshootfix (東京鐵塔)在批踢踢論壇發文表示，「下一個韓國瑜出現了！是他先講貨賣得出去，人進得來，這男的讓台東從負債70億，到150億盈餘，凈賺220億，韓國瑜還在講的，他已經做到了!」。網友在討論的這人，正是黃健庭。

黃健庭25日在卸任致詞時表示，他真的要謝謝大家這9年來給予他及縣府團隊的許多指導，回顧任內政績，他說，9年前接任縣長時，台東貧、病相依，壽命全台最短、收入還墊底。

但是，他沒有抱怨，9年來台東從貧乏走向豐盛，創造3.4％的全台最低失業率、從樣樣評比墊底到屬一屬二的幸福城市、甚至近年發光發熱的「熱氣球嘉年華」，都是在其任內經多方幫助下成功改造或推動的。除了縣政府預算從120億成長到225億。台東人的存款更增加到385億，他認為，不只是他自己的努力，也是縣府團隊的執行成果。

其他網友對此大讚，「默默努力的人，作出好成積才有本事誇口」、「這麼厲害」、「這個看來是明日之星」、「黃頗強，台東行銷得很完整」、「熱氣球真的超成功，配合台東美食跟美景」、「強，從負債到變正的」、「看他之前用張基義當副縣長就覺得很不錯」、「黃真的頗用心」、「黃這樣值得稱讚」。

(中時電子報)