美國也懂「相公」？黃創夏：華盛頓希望換這三人「打麻將」！

黃創夏表示，美國期望的打麻將人選看來和台灣外界預測不太一樣。美國期望或將是朱立倫(上左)、柯文哲(上右)、韓國瑜(下左)和鄭文燦(下右)。(圖為資料照)

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中時電子報
/整理報導

2020總統大選即將到來，高雄市長韓國瑜曾以「4人打麻將、1人相公」比喻，引發外界紛紛猜測誰是相公？一時之間，國民黨有意角逐總統大位的太陽們人人自危，深怕對號入座。但沒想過，美國似乎也有意加入這場麻將戰局，不過美方的人選似乎和外界推測不太一樣，居然是台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦和高雄市長韓國瑜，以及前新北市長朱立倫，對此，資深媒體黃創夏表示看來華盛頓希望換一組人「打麻將」哦！

韓國瑜日前接受媒體訪問時，談到2020年國民黨誰選總統？他以麻將譬喻，有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽，但是是誰不能說。得民心者得天下，要發自內心為老百姓做事情。

沒想到韓國瑜一句「4人打麻將，1人相公」的譬喻，讓外界紛紛猜測到底誰是相公，更讓有意角逐2020年總統大位的國民黨的四個太陽：馬英九、朱立倫、王金平和吳敦義人人自危，就怕被人對號入座。

沒想到的是，台灣外界紛紛推測的相公人選，似乎都不符合美國人的口味。這次九合一選舉結果出乎美國預料，為重新了解台灣政局，美國已積極透過智庫邀訪藍白綠地方首長赴美，除了柯文哲預計明年3月訪美外，鄭文燦也有赴美計畫，韓國瑜更是各界邀訪對象，但因上任後行程太滿，行程尚未排定。而朱立倫也有意在農曆年前後安排赴美，為爭取2020年總統大選積極備戰。

對此，黃創夏於臉書發文表示，美國「面試」的新名單？看起來，華盛頓希望換一組人「打麻將」哦！至於，原本和朱立倫一起上桌的，三個全沒有被美國老大哥看上眼，「相公」謎底揭曉，有三個！

(中時電子報)

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