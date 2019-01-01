潑油助蘭花長大？縱火男狡辯判3年10月

男子對花蓮市立圖書館圖書牆外蘭花盆栽潑汽油辯助長，遭判刑3年10月。（中時資料照／范振和攝）

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花蓮羅姓男子因與花蓮市立圖書館蔡姓館長有細故，竟持柴油前往圖書館，對外牆的蘭花盆栽潑灑，作勢以打火機點燃縱火，幸經路過包商見狀勸阻並報警，但羅男事後竟狡辯他是看了國家地理頻道播出「用生質汽油可以使植物生長」、或辯稱潑油是「除鐵鏽灑歪了」，最高法院不採信其說法，依公共危險罪判羅男3年10月徒刑確定。

判決指出，羅男與花蓮市立圖書館蔡姓館長有細故，於2016年8月2日傍晚6時許，到花蓮縣由倉加油站，以50元價格購買2.57公升超級柴油，裝入其所有3公升寶特瓶空瓶內。

之後，羅轉往花蓮市立圖書館兒童館，將柴油朝吊掛於圖書館外牆之10盆蘭花盆栽潑灑，因承包與圖書館同址的花蓮市調解委員會修繕工程的林姓包商路過，羅男要林協助搬移一旁機車，並手持打火機向林表示：「你快走，我要放火了！」林驚覺事態嚴重，遂與羅攀談並勸誡羅不要放火，否則要報警，羅始未點燃。事後員警據報到場，當場查扣得殘留柴油的寶特瓶，並將羅送辦。

法院審理時，羅辯稱，當天下午他在家看電視，因國家地理頻道播出巴西有人用生質汽油可以使植物生長，他之前常去圖書館兒童館的門口幫那邊的蘭花盆栽澆水，蔡說她的蘭花都不會開花，他才想用電視上的方法，澆汽油看看蘭花會不會開花，之後羅改口辯稱，是蔡請他去做工，因為吊蘭花的管子生鏽，叫他去除繡，才將柴油淋在吊蘭花的鋼管上。法官因羅供詞反覆，並不採信。

法官認為，羅恣意著手放火，危害社會治安甚鉅，所幸經路人及時發現而未引燃火勢，另考量羅書狀向蔡致歉，判處徒刑3 年10月，羅上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

(中時 )

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