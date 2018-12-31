邀17歲少女一夜情 一砲賠1800萬還被判刑

2018年12月31日 08:44 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區林姓男子請17歲少女小玉(化名)一夜情，對方點頭答應，卻在過程中反悔，兩人發生關係後隔天小玉立即控告林男性侵害，小玉的哥哥撂人痛毆林男，逼簽下1800萬元和解，不僅如此，台中高分院還依強制性交罪，將林男判刑3年2月。

據判決書，林男2015年透過共同朋友介紹認識少女小玉，2016年林男邀小玉看夜景，之後約她到住處喝酒聊天，問她是否有性經驗、是否想嘗試一夜情？見到小玉沒有反對意願，林男緩緩脫去小玉衣服，然而辦事到一半，小玉突然表示「不要」，還用腳踢林男肩膀，但林仍不顧對方意願強行硬上，直到小玉說想上廁所才作罷。

隔天小玉立即提告林男性侵害，林男辯稱與小玉兩情相悅發生性行為，衣服是小玉自己脫下，至於小玉踢他是因為「前戲」沒做足，她才痛到踢人。林男反控，小玉哥哥找來1、20人毆打他，逼他簽下1800萬本票，懷疑自己遭到仙人跳。痛毆林男的一夥人已被依傷害、強制罪起訴。

台中地院一審採信林男辯詞，判他無罪，檢方上訴至二審，台中高分院法官認為案發後小玉出現「創傷後壓力症候群」，向男友哭訴遭到硬上，自認是「笨蛋、沒有用的人」。法官認為，小玉明確表示「不要」，還用腳踢人，足以證明她沒有意願發生親密關係，改依強制性交罪判處林男3年2月。可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)