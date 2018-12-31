台南大減30萬遊客旅宿慘 黃偉哲喊話與高雄合作

2018年12月31日 09:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

慘！台南住宿殺到400元以下，黃偉哲求與韓合作。(中天新聞提供)

韓國瑜就任高雄市長後，高雄仍持續成為媒體關注的焦點，他力推觀光產業，夜市、住宿、觀光景點都出現回溫，反觀毗鄰的台南市傳出觀光業者削價競爭，推出住宿一晚下殺400元的慘況，觀光比去年大減30萬人次。為救台南觀光，台南市長黃偉哲公開喊話與高雄合作，顯然 希望韓流效應能外溢到台南。

韓國瑜上任後，整個高雄市活絡了起來，不論旗津老街或六合夜市，人潮明顯回籠，韓流效應商機無限，讓台南觀光業者看了好羡慕。台南商旅業者表示，因為藍綠的顏色問題，比起其他縣市，大陸人來台南少很多。

台南觀光客明顯變少，當地業者好苦惱。去年11月訪客還有256萬9538人次，但今年11月只剩207萬1798人次，較同期銳減30萬人次，甚至有旅店業者為搶客人，推出雙人房平日一晚含稅380元。破天荒的超低價係金A，打開訂房網一看，房間格局不含糊。

台南觀光慘兮兮，讓台南市長黃偉哲跳出來喊話，要跟韓國瑜市長合作。黃偉哲表示，台南市當然希望和高雄市一定程度合作，把雙方優點互相呼應，發揮1+1〉2的效果。

現在台南的赤嵌樓、億載金城、安平古堡等人氣古蹟造訪人數暴跌，台南觀光業者削價競爭殺紅眼，也讓其他台南業者痛批破壞行情，眾多觀光業者只盼韓流效應能外溢到台南，別讓台南市從觀光列車上吊車尾。

(中時電子報)