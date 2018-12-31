看不起年輕人為發財投韓？他揭辜寬敏行為才真令人瞧不起

2018年12月31日 09:24 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

獨派大老辜寬敏日前接受專訪時指出，若年輕人只因「發大財」的政見就願意投給韓國瑜，這種年輕人他實在看不起！對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，年輕人支持韓國瑜，圖的是溫飽；辜寬敏支持台獨，圖的是辜家權勢的延續，「要我說，辜寬敏的行為才是真正令人瞧不起！」

辜寬敏日前表示，年輕人的熱情、正義感加上沒有包袱，是相當可取的，也是他對年輕人的期待，但經過這次選舉，他對台灣的年輕人有點失望，他說如果年輕人只是因為韓國瑜說「發大財」就投給他，「這種年輕人我實在看不起」。談到台灣政局，他則主張由行政院長賴清德參選下屆總統，「因為沒有人了」。

「究竟是為了發大財投給韓國瑜比較令人瞧不起，還是為了發大財支持台獨比較令人瞧不起？」李正皓在臉書發文指出，1984年8月，臺灣黨外雜誌《新潮流叢刊》寫道：辜寬敏的皇民化路線來搞臺獨，十足顯示他反對國民黨統治臺灣，大部分來自對日本的依戀和對中國人的鄙視，他的反蔣，植根於投日；他的投日，植根於戀棧權貴。

李正皓直言，對辜寬敏來說，台獨根本不是理念，而只是延續辜家權勢的一種方式。從李登輝、陳水扁、蔡英文、賴清德，誰得勢就傾向誰，誰倒楣就批判誰，今天挺賴清德當總統，又怎知明日會不會因為賴清德的失勢，開始批判賴清德。

李認為，年輕人支持韓國瑜，圖的是溫飽；辜寬敏支持台獨，圖的是辜家權勢的延續，「要我說，辜寬敏的行為才是真正令人瞧不起！」

(中時電子報)