萌！無尾熊暖男今亮相！來自澳洲的牠叫做「金鋼狼」

2018年12月31日 09:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

超可愛無尾熊來台囉！台北市立動物園自1999年引進第一批無尾熊，拓展不同地理區域保育教育演示，之後為強化族群管理，陸續引進新個體，並成功繁衍許多後代！其中無尾熊爺爺派翠克 19歲高齡離世，讓人不捨！為維持無尾熊在台灣族群的遺傳多樣性，11月下旬，再度從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進雄性無尾熊「金鋼狼Wolverine」，和牠的同鄉休傑克曼同樣來自澳洲，即日起在台北市立動物園無尾熊二館和大家見面。

無尾熊「Wolverine」小時候的模樣！（Picture courtesy of：Mandie Keasey）

為了維持動物園內無尾熊族群的永續與遺傳歧異度，動物園積極保持與澳洲庫倫賓野生動物保護區的專業聯繫，經過漫長的申請、協商與等待，4歲的雄性無尾熊「Wolverine」，在庫倫賓野生動物保護區和台北市立動物園保育員們的護送之下，於11月29日由澳洲順利抵達台北市立動物園進行檢疫。

出生於澳洲庫倫賓野生動物保護區的無尾熊「Wolverine」，與電影主角「金鋼狼」個性大不相同。個性溫和的牠有著迷人笑容，在澳洲堪稱是無尾熊界的「Super Star」暖男代表，舉手投足間散發出帥氣光芒，渾身更是透露迷人光彩，每個動作總能成為全場遊客的目光焦點。透過親近訓練，從小就與保育員建立起深厚的互信關係，讓保育員能就近觀察身體狀況，牠甚至會抓著保育員的手不讓離開，這一幕總是融化許多遊客的心。

無尾熊「Wolverine」和澳洲庫倫賓野生動物保護區的保育員。（Picture courtesy of：Mandie Keasey）

透過健康檢查發現，「Wolverine」身體各項指數都很好，而且擁有繁殖經驗的牠，在澳洲庫倫賓野生動物保護區已經有三個後代。因此，澳洲庫倫賓野生動物保護區最終決定讓「Wolverine」擔任此次來台的無尾熊保育大使，以協助維持台北市立動物園圈養族群的遺傳多樣性。

無尾熊界的暖男「Wolverine」來台，即使在澳洲從小照顧牠的保育員們內心有萬般不捨，但為了讓台北市立動物園的無尾熊族群管理更加完善，仍抱著祝福的心，希望「Wolverine」在台灣可以繼續開枝散葉。

無尾熊領域性頗強，因此保育員會讓「Wolverine」先在王不見王的情況下，逐漸習慣館內其他公熊散發的氣味。（新北市觀旅局提供）

由於無尾熊是獨居性動物且領域性頗強，因此保育員會讓「Wolverine」先適應新環境及在王不見王的情況下，逐漸習慣館內其他公熊散發的氣味。即日起「Wolverine」會在無尾熊館和大家見面，想一睹「Wolverine」風采的民眾，趕緊敲定行程來探望牠吧！

(中時電子報)

雄性無尾熊「金鋼狼Wolverine」來自澳洲庫倫賓野生動物保護區。（許莉芳提供）