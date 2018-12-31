國高中六年一貫合作 台東高商到附近國中開設理財社團

2018年12月31日 13:20 中時 林志成

現代青少年不能缺少理財知識，107學年台東高商透過完全免試入學資源挹注計畫的經費，與附近的卑南國中、知本國中合作，由台東高商專業群科老師至國中端開辦「金融理財社團」，使學生在國中階段能對金融實務領域及生活理財課程有更深入了解。

台東高商會計事務科老師至卑南國中、知本國中開辦「金融理財社團」，利用隔周2節課的社團活動時間，教導金融及生活理財課程，推動國高中六年一貫課程，使學生在國中階段就具有理財知識。

台東高商表示，金融理財社團課程以活潑、做中學的方式進行，透過現金流理財遊戲、地產達人－競標遊戲、誰當老闆誰收錢、金融大怒神－投資策略操作、金融戰略王等多元化活動過程中，培養學生理財素養，建立正確的理財行為。

台東高商指出，將理財教育融入生活當中，培養學生記帳習慣、應變處理財務危機的能力、管理個人資產與負債，使商業課程向下扎根，達成學習區國、高中教學縱向連結之共好目標。

參與社團的卑南國中呂坤富同學說：「原來理財是一件很有趣的事，不像想像中困難。」另外，知本國中教務主任楊明甄也表示：「學生透過桌遊學習及老師的講解，發現理財跟生活息息相關，也從社團課程中學習到很多理財知識，學生反映很好。」

台東高商會計事務科主任歐佩芬認為：「理財是一項很重要的生活技能，提早培養孩子理財知識與觀念，幫他們建立良好的理財習慣與行為，具備好這些觀念和能力，才能審慎規劃個人錢財，達到人生不同階段理財目標。」

台東高商校長劉玲慧分享國高中六年一貫合作活動時，特別談到：「會計事務科規畫理財教育課程，透過長期社團時間，深化國中生的職業探索，使國、高中的合作，開啟新一頁；國中生和高中職一貫課程，學習區內高中職老師與國中老師合作更緊密，對學生助益更是提升。」

(中時 )