因為一杯咖啡 他慘被老闆娘資遣

2018年12月31日 09:37 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

喝到死對頭的咖啡？一名自稱南部地區某復合式烘焙連鎖咖啡廳員工的指控，他僅因為外帶一杯星X克上班慘遭老闆娘資遣，還被嗆「老闆娘認識很多人，以後不好混，找工作不好找！」，讓原PO怒批公司專制獨裁。

該名網友在《Dcard》發文表示，他在南部一間連鎖咖啡廳工作，平時工作上沒有出現異常，也沒有對客人態度不佳，日前上班時帶了一杯星X克上班，雖然公司明文員工外食飲料應該放置何處，他有照常遵守，卻還是被老娘叫去辦公室痛罵。

原PO表示，老闆娘怒不可遏質問他「今天帶一杯星巴克從我面前走過去是怎樣，你有在尊重公司嗎？你有尊重我這個老闆娘嗎？好歹也用環保杯！」，讓網友覺得莫名奇妙，因為其他員工帶飲料上班就沒問題，唯有他帶星X克來被痛罵。離開辦公室時，老闆娘甚至對原PO撂下一句「做到今天就好」，叫原PO自行簽離職單，讓原PO忍不住反擊，要老闆娘算給他資遣費，隨後在網上發文抱怨，怒批公司專制獨裁。

原PO在臉書抒發情緒後隨即被前主管要求刪文，原PO指控前主管對他說，老闆娘認識很多人，怕他以後「不好混，工作不好找」，讓原PO覺得被變相威脅。貼文一出引起熱議，網友紛紛要原PO討回資遣費「老闆心胸也太狹窄」、「我在Net上班 都穿著Uniqlo的衣服」、「希望你要勇敢的捍衛自己的權益，直接說勞工局見」

(中時電子報)