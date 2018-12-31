NBA》活塞遭魔術絕殺 近14戰吞11敗

魔術佛尼爾絕殺活塞，賽後與隊友高興擁抱慶祝。(美聯社)

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中時電子報

活塞今日遠征奧蘭多，雖然靠著布拉克罰進3球追平比數，可惜仍無法挽救球隊厄運，遭到對手佛尼爾的中距離拋投絕殺，107比109飲恨落敗，而且是近期14戰的第11場敗績，季初的老本幾乎已被掏空了。

活塞季初靠著雙塔打出漂亮成績單，尤其是12月2日在主場擊敗勇士，笑傲5連勝，當時13勝7敗，東區戰績排名前三，沒想到噩夢從此開始，先是嘗到6連敗苦果，好不容易在接下來的3場比賽拿到2勝，可惜在面對東區的5支球隊竟然只擊敗內鬨的巫師，而連續敗給黃蜂、老鷹、溜馬與魔術，目前16勝18敗還能排名東區老八，但老本已經耗盡，接續將碰到公鹿、灰熊、爵士和馬刺，場場硬戰，老八之位恐怕不保。

此役活塞一路落後，第四節剩下3分34秒落後魔術9分，最後2.5秒布拉克在三分線外出手製造對手犯規，穩穩罰進3球之後活塞終於追平戰局，眼看就能進入延長賽，但因為鬆懈太快防線洞開，魔術把握最後一擊機會，佛尼爾接到隊友邊線發球之後帶球切入禁區急停拋投，球一出手場上時間也到了，只見球在半空畫出美麗弧線然後球空心入網，憑藉這記絕殺球，魔術驚險拿下2連勝，同時也氣走了來犯的底特律大軍。

魔術3人得分破20分，武切維奇22分、11籃板、4助攻，阿隆戈登22分、10籃板、4助攻，奧古斯丁26分、8助攻，勝利功臣佛尼爾13分、5籃板。

功虧一簣的活塞，6人得分上雙，德拉蒙14分、15籃板，葛瑞芬與布拉克各15分，替補的肯納德16分，雷吉傑克生15投僅中5，11分、5籃板，布魯斯布朗10分。

(中時電子報)

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