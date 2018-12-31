「搖滾台中」跨年音樂祭匯演 首日滅火器壓軸

2018年12月31日 13:13 中時 陳世宗

2019台中跨年晚會以全台唯一的雙主場方式在市區及后里舉辦！台中場「搖滾台中」昨日起，一連兩天下午1時於圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場。有6個國家地區、21組樂團在現場三大特色舞台熱力開唱，展現多元搖滾樂風，台灣熱血搖滾樂團「滅火器」將壓軸演出，帶來一首首代表作品，嗨翻現場歌迷。

「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」！以搖滾樂風為主題，擁有堅強的樂團卡司陣容，同時支持台中在地樂團，規畫有3大特色舞台；包括亞洲指標性樂團演出的主舞台「植物舞台」，各國多元曲風樂團演出的「綠色舞台」，以及由亞洲徵選入選樂團演出的「聲音舞台」，一共匯集6個國家地區，近50組樂團的精彩演出。

「植物舞台」主舞台由香港獨立樂團「神奇膠」打頭陣，台灣人氣創作樂團「老王樂隊」，「怕胖團」及「929」，韓國摩登搖滾樂團「MONNI」也會接續輪番上陣，最後由成軍18年的知名本土樂團「滅火器」的壓軸演出，帶來一首首代表作品，讓現場歌迷高到最高點。

此外，「綠舞台」及「聲舞台」還有日本「沙井新World“，泰國「PAP YEAHH」及台中在地樂團「消坡塊」，展現多元，豐富的滾搖樂風。

今天跨年夜則安排「告五人」，「糜先生」，「小球（莊鵑瑛）」，「1976」，「八三夭」等樂團與歌手，將與歌迷們一起用音樂狂歡，並邀請到搖滾天團「四分衛」與現場一起倒數；跨年之後則由“閃靈樂團”壓軸演出，用重金屬搖滾陪民眾共同歡慶新年到來。

(中時 )