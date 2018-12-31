全球首例！最貴新機iPhone XS Max 爆炸 男燙傷就醫

2018年12月31日 10:08 中時電子報 陳煌祥

蘋果史上最貴手機iPhone XS MAX驚傳全球首起爆炸事件，一名住在美國俄亥俄州哥倫布市的男子表示，剛買三週的iPhone XS Max突然在口袋中爆炸，燒破褲子也燙傷皮膚，但他拿去Apple Store反應時，卻受到店家的冷處理，氣的他考慮向蘋果公司提告。

蘋果公司9月才新上市，史上最貴手機iphone XS MAX新機39900起，高配版甚至要5萬2，卻驚傳全球首例的爆炸起火事件，根據《iDrop News》報導，一名住在美國俄亥俄州哥倫布市的男子喬許．希拉德（Josh Hillard）向媒體透露，剛購買不到三個星期的iPhone XS Max，在12日工作午休時，褲子口袋內的iPhone XS Max突然飄出綠色和黃色的煙霧及奇怪的氣味，同時發燙燃燒，過熱爆炸的手機把他的褲子燒了一個大洞，也燙傷了皮膚。

全球首例！最貴新機iPhone XS Max 爆炸。(翻攝iDROP news)

當晚，他拿去Apple Store反映，Apple Store的店員僅取出了SIM卡，並要求他把手機留下，喬許表示，「我沒有得到任何解釋！我對這種客戶服務感到相當不滿意！」蘋果專賣店給他的就是「冷處理」，完全沒有關心他的燙傷情況。

喬許回家後，立刻聯絡Apple安全部門，蘋果公司強調會提供一台新的手機給他，但他認為，蘋果這樣的作法不是一種可被接受的補救，「至少要賠我的褲子吧！而且我去看了醫生，接受X光、濃煙吸入和皮膚的檢查！」喬許表示，面對這樣的處理方式，他正考慮向蘋果公司提告。

(中時電子報)