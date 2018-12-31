韓國瑜曝2020「有相公胡不了牌」 名嘴點名是他

韓國瑜曝2020「有相公胡不了牌」，羅友志點名指的應該是馬英九。(圖/羅友志臉書＿)

友善列印
中時電子報

九合一大選上個月底才剛落幕，就傳出國民黨馬吳朱王有意角逐2020總統大位，對此高雄市長韓國瑜直言：「有個相公胡不了牌，不知道還一直打」，也讓外界好奇指的是誰?對此名嘴羅友志認為，「相公」指的就是前總統馬英九。

2020年總統大選揭開序幕，吳敦義、馬英九、朱立倫、王金平動作頻頻，高雄市長韓國瑜接受訪問時，表示2020年總統選舉好比「4人打麻將，我在很遠的地方，把高雄做好就好」，更暗指「馬吳朱王有個相公，胡不了牌，還一直打」，對此羅友志臉書提出麻將政治學，表示打麻將的相公，有種狀況是多拿「一墩」，按順序拿了16支牌卻恍神又拿4張牌，變成20張，因為不符規定，這把牌就是「相公」不能胡了，接著點名馬英九做過兩任總統，再「多一次」幾乎不可能，即便被帶進牌局但實際「相公」了。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志oo有事找友志臉書)

接著指出王金平拿到兩張兩張的很多，但要看人家給不給碰，至於吳敦義則是么九帶太多，要轉運得看祖上積德手氣能不能好起來，而卸任的新北市長則是「一進聽」，人家胡的比你快什麼都沒有，至於馬英九則是不胡牌，卡下家也能左右牌局，最後不忘反問：「不知道這個局，有沒有人『外插』的」？

(中時電子報)

看不起年輕人為發財投韓？他揭辜… 賴清德「關中之地」怎慘遭變天？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。