韓國瑜曝2020「有相公胡不了牌」 名嘴點名是他

2018年12月31日 09:59 中時電子報 蘇士亨

九合一大選上個月底才剛落幕，就傳出國民黨馬吳朱王有意角逐2020總統大位，對此高雄市長韓國瑜直言：「有個相公胡不了牌，不知道還一直打」，也讓外界好奇指的是誰?對此名嘴羅友志認為，「相公」指的就是前總統馬英九。

2020年總統大選揭開序幕，吳敦義、馬英九、朱立倫、王金平動作頻頻，高雄市長韓國瑜接受訪問時，表示2020年總統選舉好比「4人打麻將，我在很遠的地方，把高雄做好就好」，更暗指「馬吳朱王有個相公，胡不了牌，還一直打」，對此羅友志臉書提出麻將政治學，表示打麻將的相公，有種狀況是多拿「一墩」，按順序拿了16支牌卻恍神又拿4張牌，變成20張，因為不符規定，這把牌就是「相公」不能胡了，接著點名馬英九做過兩任總統，再「多一次」幾乎不可能，即便被帶進牌局但實際「相公」了。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志oo有事找友志臉書)

接著指出王金平拿到兩張兩張的很多，但要看人家給不給碰，至於吳敦義則是么九帶太多，要轉運得看祖上積德手氣能不能好起來，而卸任的新北市長則是「一進聽」，人家胡的比你快什麼都沒有，至於馬英九則是不胡牌，卡下家也能左右牌局，最後不忘反問：「不知道這個局，有沒有人『外插』的」？

(中時電子報)