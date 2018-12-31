新住民語言課程明年上路 教師已培訓2081名

2018年12月31日 09:59 中時 林志成

明年8月要實施的12年國教課綱，將東南亞7國新住民語文列入語文學習領域，作為國小必選與國中的選修課程。教育部表示，目前已培訓2081名新住民語文教學支援人員、教材也已就定位，108學年新住民語文課程如期如質推動。

為因應新課綱上路，教育部國教署積極辦理相關準備工作，包括研修「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」將新住民語文納入、已培訓2000多位新住民語文教學支援人員、編撰東南亞七國新住民語文學習教材、107學年度共有20縣市44校試辦遠距教學等。

12年國教課綱雖自明年8月起實施，但教育部國教署自104年起即補助學校辦理新住民語文樂學活動，以學生能有效學習新住民語言及文化為目的，並可依據學校所在區域、族群特色及相關資源，規畫不同排課方式（如社團、營隊、活動等方式），並藉此引發學生學習新住民語文興趣。

為展現新住民二代的教育成果，在北科大附屬桃園農工高級中等學校辦理之新住民子女教育成果展中，苗栗縣後龍鎮成功國小帶來越南語合唱表演及東南亞特色攤位展出，該校是一所7班的小校，全校共有99名學生，其中有22位是新二代，比例約占22％，學校以新二代最大族群-越南語作為學習語言，開始認識越南語。

成功國小還邀請越南家長進入學校教導孩子律動，認識歌詞含意，讓孩子從歌謠裡面去學習語言及文化，從歌曲中認識父(母)原生家鄉，使新住民語文的學習種子悄悄在學校中發芽，使學生樂於學習越南語及瞭解多元文化意涵。

為進一步落實108課綱新住民語文課程，教育部國教署與中央大學及資策會數位教育研究所共同合作，推動「遠距教學」，運用數位科技推動新住民語文課程學習，以有效解決少數語種及偏遠地區聘用新住民語文師資不易問題，讓有意願學習新住民語文課程的學生都能獲得同樣學習機會。

(中時 )