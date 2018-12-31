網球》唯快不破！喬帥天下無敵的秘密

喬柯維奇在阿布達比表演賽摘冠。（美聯社資料照）

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中時電子報
喬柯維奇與莫瑞對打。（轉自Youtube）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)為什麼那麼強，自然是他全面的技巧以及強力的反拍，不過澳洲網球數據團體(簡稱GIG)提出一個觀點，也就是功夫裡常說的「唯快不破」。事實上，喬柯維奇是職業網壇速度最快的選手。

在至少3公尺的衝刺中，喬柯維奇的時速可達36公里，相當於100公尺10秒的奔跑速度。網球場不像田徑場那樣可以蹲姿起跑，喬帥的衝刺都是在站立情況下完成，迅速的移位使他可以站得更遠，打出更多的攻守轉換以及強力反拍。

排名第2的是以快腿聞名的莫瑞(Andy Murray)，時速34.9公里，這讓他與喬帥多次的對抽都成為經典鏡頭。納達爾(Rafael Nadal)的26.8公里，費德勒(Roger Federer)的26公里雖然算是快的，但比起喬帥莫瑞還是差上一大截。不過納達爾有強力的上旋球，費德勒有靈活的單手反拍，他們衝刺的需求本來也比較少。

至於女子選手最快的是哈麗普(Simona Halep)，衝刺時速23公里，亦即是說當今的球王和球后正好就是男女速度最快的兩個人。不過女子之間的速度差距較小，整體而言比男人慢了6~10公里(時速)，生涯後期的小威廉絲(Serena Williams)為20.5公里。

(中時電子報)

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