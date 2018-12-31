賴清德「關中之地」怎慘遭變天？操盤手謝龍介說分明

2018年12月31日 10:32 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

獨派拱賴清德問鼎大位 蔡英文只能求援政敵蘇貞昌？

台南市正副議長選舉高潮迭起，選前宣布退出民進黨以無黨籍身分參選的郭信良，在國民黨及無黨聯盟的支持下當選議長，副議長也由無黨籍的林炳利勝出。這當中的曲折離奇，負責操盤這場選戰的國民黨台南市議員謝龍介親自說分明。

謝龍介於政論節目《關鍵時刻》上表示，台南是賴清德的「關中之地」，為何會變天？其實早在四年前的時候，時任國民黨台南市議員李全教就讓台南變天了，當上台南市議長。那時賴清德大發雷霆之怒，開除民進黨的跑票的五個

議員，讓這五個議員死地遍體鱗傷。但這也看出賴清德的霸氣作法，已讓當時的民進黨市議員受不了。所以四年前李全教當選是議長，是賴清德和新潮流所做出的惡果。

謝龍介更抨擊賴清德因李全教不進議會，結果造成當時台南市爆發嚴重的登革熱，往生112人。這就是發生在賴清德沒進議會的那些日子，無法按照疾病防治的SOP來做，所以在監察院要約談賴清德之際，賴清德進入議會，最後監察院糾正賴清德。

謝龍介更稱四年前是一葉知秋，四年後就是「金風未動蟬先覺，暗送無常死不知」。這次民進黨派系鬥爭，已到非常慘烈的情形。在這次台南市議會的選戰結果，新潮流在席次上還是占大多數，很多都是賴清德子弟兵。但落選的民進黨市議員候選人很多卻是英派的成員，因此造成親郭信良的勢力減弱了。所以在這樣的情形下，新潮流認為他們用戰車都可以開過去，因此新潮流就推出邱莉莉出馬競選台南市議長，副議長推出郭清華。

謝龍介認為這樣怎會讓郭信良服氣！因為郭信良是副議長，這次再怎麼也該讓他參選市議長才對，結果沒想到賴清德和新潮流殺到什麼程度，一席都不給郭信良。

謝龍介佩服郭信良沉地住氣，郭信良得知這結果他沒有動怒，反而是配合演戲。在假投票的時候，他只說程序不合，轉身就走，沒有參加投票。而在提名議長時，郭信良只說既然都提名議長，副議長就一起提名，此時新潮流提名邱莉莉和郭清華，郭信良就退席。而後民進黨立委陳亭妃在媒體痛批新潮流黑箱作業。郭信良則開始打包副議長室，準備打包走人。此時國民黨開始串連，開始有人提議要不要和郭信良合作，但是遭他假裝斥責怎麼可以跟郭信良合作，萬萬不可。民進黨終於卸下心房，認為議長寶座將到手了。

謝龍介接著表示，現任議員民進黨21席、國民黨16席、時代力量1席、台聯1席及無黨籍18席，總共57席。如果郭信良要當選絕對需要無黨籍的支持，但民進黨已開始拉攏無黨籍，局勢進入混沌不明狀態，但有一件事是確定的，就是郭信良一定要退出民進黨，國民黨才會支持他。選前最後一天，到半夜12點都還在聯繫，到底副議長要提名誰，國民黨決定提名無黨籍的林炳利，因為只有這樣才能確保無黨籍的票不會跑掉。

12月25日，台南市議長和副議長決定之日。謝龍介詳細描述那天戰況。早上九點，戰爭正式開打，但此時郭信良還沒宣誓退黨，但議長選戰即將開打，這時國民黨也在觀察，隨時應變。在進行就職典禮後，隨後舉行正副議長選舉，要推選主席出來，此時國民黨提名郭信良，民進黨也提名一個出來選主席，表決結果郭信良成為主席，至此，民進黨還不知道國民黨和郭信良的計謀，認為議長和副議長是他們囊中之物。

謝龍介表示，郭信良帶領在場議員宣誓完後，就職便完成。此時進入正副議長投票，郭信良拿著麥克風宣布，他郭信良從此退黨選台南市議長。而國民黨也立即通知黨內同志，全部票投郭信良，副議長投林炳利。

謝龍介更指出，台南市議長選戰就是英系和新潮流的戰爭。郭信良是總統蔡英文的人馬，他甚至打電話給蔡英文，說他為民進黨赴湯蹈火二十年，在這替妳固守城門，票也開得漂亮，也是妳的子弟兵，但今天他被這樣對待，蔡英文怎麼都沒為他說話？蔡英文本想開一條路走，希望有個轉圜餘地，但新潮流不可能放手，郭信良無奈之下只好出走。而這不是結束，選完之後，陳亭妃、正國會和英派，要如何面對新潮流在接下來的中央提名和立委提名？而台南又是誰的關中要地，恐怕化學變化已從這局台南市議長選舉後開始產生變化。

(中時電子報)