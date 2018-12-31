自爆對女傭下鹹豬手！菲國總統又挨轟

2018年12月31日 10:37 中時電子報 吳映璠

一向語不驚人死不休的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），29日又嚇壞眾人，自己爆料高中時曾對家中女傭下鹹豬手，將手伸進對方內褲試圖觸摸，儘管他的發言人隨後澄清這只是玩笑話，不過這樣的辯白並未取得眾人信服，女權團體砲轟他該下台負責。

菲律賓總統杜特蒂周六在一場演講中自爆高中時曾對家中女傭下鹹豬手。

根據法新社報導，杜特蒂29日自曝高中時曾向神父告解，說自己曾在家中女傭熟睡時進入對方房間，「我把棉被掀開，試圖把手伸進內褲裡撫摸」，女傭最終驚醒，而杜特蒂未能得逞。

不過他並未就此放棄，他繼續向神父告解，之後又再度闖進女傭房間，試圖猥褻對方。

此番言論引發眾怒，菲律賓女權團體「嘉布瑞拉」（Gabriela）砲轟杜特蒂言論「令人作嘔」，更表示既然杜特蒂已自白性侵未遂，就應該自動請辭下台負責，

面對排山倒海的批評聲浪，杜特蒂的發言人帕內洛（Salvador Panelo）昨天緊急出面滅火，稱這是總統編造、加油添醋的故事。

杜特蒂是在痛斥天主教會性虐待醜聞的演講中爆出上述自白，帕內洛澄清杜特蒂有此番言論，是為了用誇張的方式傳達自己學生時代曾在告解中遭神職人員猥褻的經歷。

針對天主教會近年來頻傳神職人員性侵幼童醜聞，杜特蒂周六痛批天主教會是「最偽善的組織」。

杜特蒂過去曾多次出現對女性不尊重的發言，例如2016年他曾自爆想要強姦一位在菲國監獄暴動中喪命的澳洲女傳教士。面對外界憤怒的指責，杜特蒂及其幕僚則多以玩笑話或是說話被斷章取義等藉口推託。

(中時電子報)