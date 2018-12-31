短時間小英民調要爬升20％要放啥大絕？網殘酷回應

2018年12月31日 10:50 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統上任已經兩年半，未料推出的政策民眾不買單，據最新民調顯示，蔡英文總統聲望持續探底，僅剩24.3%，又見歷史新低。對此，有網友問及「短時間小英民調要爬升20% 要放什麼大絕？」網友則神回「辭職」。

台灣民意基金會日前公布最新民調，蔡英文總統聲望持續探底，僅剩24.3%，又見歷史新低。此外，不贊同蔡英文領導國家方式的人比贊同的人高出36個百分點。基金會董事長游盈隆說，這顯示在2018地方大選過後，民怨快速飆升，達到空前最大的程度。從另一方面看，從去年11月開始到現在已超過一年的蔡英文總統「第二次執政困境」持續存在，並已進一步惡化，蔡總統領導威信持續腐蝕中，形勢相當險惡。

網友SONYPS5在PTT發文問及「短時間小英民調要爬升20% 要放什麼大絕？」他提出幾個選項，包括請柯P當行政院長、請韓總當行政院長以及宣布核四啟用等。

對此，網友回應提出自己的意見，包括「辭職」、「下台後就保證回血」、「讓柯文哲選總統」、「台美建交」、「還七天假」、「先解決五缺的問題」。

此外，也有網友認為民調要回升很簡單，只要蔡英文做到三件事，包括一、開始槍決死刑犯。二、酒駕開始重罰。三、勞檢加強。底下網友回應表示「酒駕和勞檢我絕對支持，偏偏不敢，你DPP就是廢到笑」、「第一點太難了 小英上任才槍斃一個 歐盟就來抗議了」、「你說對了，但她做不到」、「把阿扁關回去或許有用吧？」

(中時電子報)