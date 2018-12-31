影》有色狼！妙齡女洗澡到一半 驚見窗外有手機鏡頭

有色狼！妙齡女洗澡到一半 驚見窗外有手機鏡頭
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中時
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王女提供的監視器畫面，有拍到陌生男子進入該巷弄，王家人懷疑他就是偷拍狼，案由警方偵辦中。（葉書宏翻攝）

22歲王姓女子30日凌晨0時許，在新北市新店區家中洗澡時，突然發現浴室窗戶被打開一個小縫，縫隙中出現一支手機的錄影鏡頭，王女嚇得尖叫「有色狼！」王父連忙衝出門追捕偷拍狼，但他已逃逸無蹤，王女30日晚間已向警方報案。

警方調查，王女30日凌晨0時許，在新北市新店區中正路334巷住家內洗澡，浴室位於1樓、窗戶外即是巷弄，王女洗澡前還有確認有將窗戶關上，豈料，洗澡過程中，王女抬頭一看，卻發現窗戶被開了一個小縫隙，縫隙中還露出一支手機的錄影鏡頭。

王女嚇得尖叫「有色狼！」，王父趕緊奪門而出要追捕偷拍狼，但仍被他逃逸。王家人向警方表示，日前就曾有陌生人士持手電筒不斷朝屋內照，家中的紗門甚至被破壞過，應是當地人士所為，相當熟悉巷弄內的地形。

王女也將自行裝設監視器畫面上傳至臉書社團，呼籲家住一樓的民眾要多小心，影片中可以看到一名陌生男子有進入該巷弄，但並未拍攝下男子持手機偷拍的畫面，新店警分局已受理報案，將進一步調查偵辦。

警方指出，一旦發現偷拍狼切勿刪除照片，應立即報警，或將證物、偷拍狼帶至派出所，在公共場所如廁時也要多加注意，若發現不明光點要提高警覺。

(中時 )

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