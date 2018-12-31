行政院稱明年會「有感加薪」他列四點譏：放羊的孩子

2018年12月31日 11:05 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

在日前的行政院年終記者會上，對於明年的經濟，行政院副院長施俊吉表示，因為企業獲利不差，加薪的動能在明年會非常強大。對於行政院的這番話，前國民黨立委孫大千列舉四點打臉行政院，更諷刺行政院是放羊的孩子。

行政院長賴清德即將率內閣總辭，但年終記者會上仍提出未來一年工作重點，包括持續拚經濟並落實公投結果；施俊吉則說，加薪的動能在明年會非常強大，因為企業獲利不差，可以預計的是，明年上市櫃公司及銀行業對員工加薪有許多的籌碼。

對於行政院這種不切實際的「信心喊話」，孫大千於臉書表示，只不過是讓「低薪月光族」再一次的「涼涼」罷了！

首先，在過去這幾年，台灣的GDP屢創新高，企業盈餘更是頻造佳績，甚至連蔡英文總統都對外宣布，「現在是台灣20年來經濟最好的時刻」，可是，庶民百姓的基本薪資究竟又增加了多少呢？如今，又再次拿出一堆數據來「呼攏」台灣的民眾，怎麼會有人相信呢？

其次，行政院才一再信誓旦旦的提醒國內企業，中美貿易戰的戰火一觸即發，而且一發不可收拾。試問，如果中美兩大經濟強權一旦開戰，台灣明年的經濟展望又有什麼理由會叫好又叫座呢？

再來，全球的經濟泡沫已經瀕臨破裂的邊緣，國際經濟及金融專家紛紛提醒投資人在明年進行佈局時必須審慎小心。倘若金融風暴一旦爆發，施俊吉口中的「非常強大的加薪動力」，究竟要從何而來呢？

最後，唯有政府以修法的方式，將本國勞工的基本薪資一次大幅調高，才有可能打破長期以來無法突破的低薪困境。如果民進黨政府仍然天真地以為，只要靠著道德勸說，就可以讓企業大發慈悲，將經濟成長的紅利下放分享到基層勞工。這樣的想法只不過是望著永不可及的天邊彩霞，再一次的講著令人無感的「肖話」罷了！

孫大千更在文末感嘆，行政院還要一直樂此不疲的扮演著「放羊的孩子」嗎？

(中時電子報)