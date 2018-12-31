NBA》三成八投籃命中率 暴龍贏得好難看

2018年12月31日 11:11 中時電子報 黃邱倫

92投34中，投籃命中率37.9%，33投9中，三分球命中率27.3%，這樣的命中率能贏球嗎？可以的，暴龍今天就是憑藉這樣的數據95比89擊敗公牛，難堪的贏得比賽。

Final @TangerineHoops Game Highlights of 2018.



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暴龍首節只攻下14分，落後來犯的芝加哥火牛陣6分，第二節起里歐納德、西亞卡姆等人吹起反攻號角，尤其是西亞卡姆的「人體活動籃板」抓下7個進攻籃板，為球隊提供不少二波進攻機會，加上最後25.8籃板罰進兩球之後，幫助暴龍鎖定勝局。

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西亞卡姆是暴龍能拿下這場比賽的致勝功臣，12投7中貢獻20分、12籃板，里歐納德27分、9籃板，范維利特10分、5籃板、7助攻，丹尼格林10分、4籃板、2抄截、2阻攻。

東區倒數第三的公牛，早已沒了昔日榮光，只能在後段班苦苦掙扎著，此役雖然壓制對手的投籃命中率，但少了制空權以及過多失誤，導致最終只以敗仗收場。馬卡尼恩18分、10籃板，溫戴爾卡特16分、11籃板。

(中時電子報)