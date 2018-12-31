反毒意識從小做起 新店警辦反毒宣導

新北市新店警分局與獅子會合辦反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

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新北市新店警分局與獅子會合辦反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局為能防止校園毒品氾濫，第一時間進行防制，與國際獅子會台灣總會新北市新店獅子會所舉辦的「第48屆第2次獅子探索暨反毒宣導活動」，宣導相關反毒知識，強化學童反毒教育。

近年來新興毒品氾濫，甚至以學童日常生活隨手可得之軟糖、餅乾、彩色藥丸等型態，流竄於毒品交易市場中，使學童不易分辨，容易發生誤食情況。

據衛生福利部表示混合之新興毒品成分最多可達9種，其合成卡西酮類屬中樞神經興奮劑，可保持興奮及高度警覺性，但使用後的興奮作用之後，常伴隨著幻覺、妄想、焦慮、憂鬱、失眠、攻擊性、血壓上升、心悸、胸痛、四肢冰冷、痙攣、抽搐、體溫上升等症狀，對於人體影響甚大。

活動於新店區馬公友誼運動公園體育館盛大舉辦，特別針對新店區轄內學區五峰國中全體學生及新店區市民一同共襄盛舉，為讓學童有效吸收反毒知識，主辦單位特邀莊敬高職以高水準的歌舞劇及動感熱舞，和新店分局偵查隊宣導短講，再由新店分局吉祥物，警察大頭娃娃發放有獎徵答禮物和現場學童零距離互動，將氣氛推到最高點，在享受視覺與聽覺的饗宴時，亦能汲取反毒知識。

新店警分局表示，為捍衛下一代建康，需全民的努力，勇敢向毒品說「不」，「反毒八大招：友誼勸服、堅持拒絕、告知理由、反激將、轉移話題、自我解嘲、遠離現場、反說服」，如發現可疑徵候應提高警覺、報警處理。透過警民合作防範犯罪，始發揮最大作用，以有效穩定社會治安。

(中時 )

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