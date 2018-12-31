斯容進廠維修60次 悔認是處女吐情路不順心聲

2018年12月31日 11:22 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

41歲購物專家斯容事業順利，感情路卻不順遂，總是吸引爛桃花，還差點成為已婚人夫的小三，讓她現在對感情小心翼翼，而她是演藝圈少數承認整形的女星，不過多年來飽受外界異樣眼光，讓她壓力很大。

據《蘋果》報導，斯容談起過去情史，認真交往的應該不到3個，而且沒有一個正式跟她說「要交往」，導致最後不是慢慢淡掉，就是突然不聯絡，她也拒絕和「已婚男」交往，不過卻被一堆人夫追求，所以她交朋友第一步，就是要看對方身分證，而7年前她曾自爆是處女，還在節目上徵婚，現被問還「在室」嗎？她求饒說「不要問，我們都幾歲了」。

她也坦言很後悔承認是處女，因為隱私變成話題，嚴重影響她社交，不少男性會問不禮貌問題，或是覺得有壓力，所以這幾年她也盡量不談這話題。斯容10年前就大方承認整形，也不避諱談論相關問題，但仍飽受外界異樣眼光，不過她在腦海中再想一次，如果時光倒轉會怎麼做？她答案都是「還是會很大方的承認」，因為她不想撒了一個謊，之後還要用更多謊來圓。

斯容雖然沒想過後悔，但看到酸民批評她「塑膠人」，依舊讓她壓力很大，不過她漸漸釋懷，「我整或不整，講難聽點，乾你屁事，沒礙到你，沒花你錢啊」，她也強調60次整形中，只有10次動刀，其他都是打肉毒、玻尿酸等微調，而她唯一後悔的手術是「削骨」，不僅復原期長，後續一大堆後遺症，牙齒蛀掉、神經斷掉等，讓她忍不住嘆「可以的話打肉毒就好」。

(中時電子報)