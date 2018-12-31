大型連鎖百貨公司櫃姐爆料 每逢三節都遭樓管強迫推銷買禮盒

2018年12月31日 13:11 中時 程炳璋

台灣一家大型連鎖百貨業者每逢三節都會推出一定數量的應景禮盒，要求幹部達到銷售業績，今年春節禮盒也不例外，有樓管幹部因為壓力，強迫推銷要求薪水微薄的櫃姐購買，因為今年禮盒最低單價都在500元以上，有櫃姐覺得誇張，大呼不合理。公司經理回應，雖有業績要求，但幹部達不到並不會處分。

這家台灣大型連鎖百貨公司在台南業績占據龍頭地位，業者每逢三節時都會推出應景禮盒，過去公司內部有不成文規定，就是樓管幹部迫於業績壓力，會向櫃姐死纏爛打甚至以抓小辮子來開單罰錢的方式施壓，要求購買禮盒，僅管櫃姐薪水微薄，很多礙於情面都忍氣吞聲，購買一盒應付。

百貨公司推出的三節的禮盒，過去單價從300元到1000元不等，甚至有些是已經向廠商買斷的禮盒，這些禮盒通常單價在1000元至3000元之間，櫃姐的不樂之舉通常會挑最便宜的禮盒購買，但今年的春節禮盒最低單價在500元左右，如果最低單價的禮盒已被其他櫃姐先買光，就必須買更高價的禮盒。不少櫃姐覺得誇張，不想隱忍，對外爆料這樣的不成文制度很不合理。

這家百貨公司莊姓經理表示，公司的確每逢三節都會推出禮盒，也會訂出希望達成的目標值，但其實幹部沒有達成目標，也不會有處分，通常都是向有需要的廠商推銷，不知道有樓管向櫃姐強迫推銷禮盒的情事。

(中時 )