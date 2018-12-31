高鐵加開2北上班次 高公局估下午起車流將增多

高鐵特於今日下午與晚間加開2北上班次，分別自左營站與台南站出發。（報系資料照）

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今（31）日是跨年夜，許多民眾都躍躍欲試，想近距離一睹台北101的煙火，高鐵特於今日下午與晚間加開2北上班次，分別自左營站與台南站出發。另外目前全台高速公路皆順暢，僅坪林至頭城路段較塞。高公局昨日預估，今日下午起北上車流量將逐漸增多，預計總延車公里會達110百萬車公里。

高鐵公司表示，為加強服務元旦假期北上旅客，今日下午與晚上將加開2北上班次，分別是下午2點10分自左營站出發、下午4點35分抵達南港站；晚上7點22分自台南站出發、晚上9點35分抵達南港站。

旅客若要搭乘這2班次列車的商務車廂，持自由座車票，經過列車長協調後，依照座位利用狀況，補足差價後即可安排入座。

高公局預估，今日國道總延車公里為110百萬車公里，下午開始北上車流量將增加，車多路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北上霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北上頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段。

另公路總局指出，在連續假日期間，省、縣道周邊易發生壅塞的風景區路段都有規劃替代路線，同時也有與15家客運業者合作，於28日至元旦凌晨期間，在88條國道客運重點疏運路線推出平均85折票價優惠。

此外公總也將國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大，各國道客運路線、台鐵、高鐵均提供電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），以鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

而因天候不佳，航港局表示，海運部分目前有7航次停駛，包括基隆-馬祖航線停航2航次、富岡-綠島航線停航1航次、馬祖-馬尾小三通停航2航次、馬祖-黃岐小三通停航2航次。

(中時 )

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