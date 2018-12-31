NBA》詹皇：我打敗勇士 我才是史上第一

詹姆斯2016年幫助騎士隊摘下首座總冠軍。（美聯社資料照）

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中時電子報

湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)再過幾年就要退役了，回首他的豐功偉業，最耀眼的莫過於在2016年總冠軍戰打敗了單季73勝的勇士隊。「這讓我成為史上最偉大的籃球員。」詹姆斯在ESPN節目上表示他相信自己是古今第一人。

「大家公認他們(2015-16的勇士)是史上最偉大的球隊，而且是在那種情況下(1勝3負)逆轉獲勝，這是我生涯初次覺得我完成了一件了不起的事。」當年勇士隊73勝9敗刷新例行賽紀錄，威風不可一世，詹姆斯既然打敗這支球隊，理所當然是史上最偉大的球員。

詹姆斯此話一出又引來許多爭論，不過他的說法是有一些道理的。勇士遇過很多勁敵，2016年的雷霆、上季的火箭都和他們相持到第7戰，但是4年來唯一在季後賽打敗勇士的也只有詹姆斯的騎士隊，他確實做到了當今所有人都做不到的事。

勇士球迷大概沒什麼可說的，反正上季已經把騎士剃光頭報仇了。不爽的是老皇帝喬丹(Michael Jordan)的支持者，「幫騎士拿到了隊史第一座總冠軍？很好啊，但你知道喬丹幫公牛拿到了隊史第一二三四五六座總冠軍嗎？」

勇士總教練科爾(Steve Kerr)曾在王朝時期效力公牛，他認為72勝的公牛隊和73勝的勇士隊是很像的，「但是當年媒體網路沒這樣發達，所以現在的勇士是史上最受到關注與批評的球隊。」正因詹姆斯擊敗了這支勇士，即使只有1次，他的話題性也遠比喬丹6次冠軍還要大。

(中時電子報)

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