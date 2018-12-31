NBA》韋斯布魯克荒腔走板 雷霆飲恨不敵獨行俠

韋斯布魯克22投僅中4的荒腔走板演出，雷霆客場飲恨不敵獨行俠。(美聯社)

友善列印
中時電子報

連續兩季繳出場均大三元亮麗成績單的雷霆一哥韋斯布魯克，本季雖然依舊表現不俗，但今日卻打得荒腔走板，全場出手22次僅命中4球，連兩成命中率不到的爛手感，導致雷霆最終103比105飲恨不敵獨行俠，也將西區老二的位置拱手讓給衛冕軍勇士。

韋斯布魯克此役只攻下9分、9籃板、8助攻、6抄截，前次單場得分個位數是在12月22日客場挑戰爵士，該役17投3中，8分、12籃板、9助攻，雷霆勝出。

韋斯布魯克本季9次大三元，光是12月份就有6次，目前場均21分、10.8籃板、10.2次助攻的數據，有機會創下連續3季場均大三元的歷史紀錄，但他實在太毒了，尤其是當他腦充血的時候就會開始蠻幹，光是這個月就出現4次投籃命中率低於3成的場次，前3次都在隊友保羅喬治的力挺下贏得比賽，可惜今日不僅手感冷到極點，而且還發生5次失誤，讓全場砍進36分、5籃板的保羅喬治做了白工。

打到最後56秒還落後3分的獨行俠，靠著哈里生巴恩斯兩罰，丹尼爾史密斯的切入上籃，成功超前比數，狄安卓喬丹抓下關鍵籃板，2罰1中領先2分，韋斯布魯克沒能投進絕殺三分球，獨行俠主場險勝。東契奇25分、7助攻，狄安卓喬丹12分、17籃板，哈里生巴恩斯16分，丹尼爾史密斯14分。

(中時電子報)

NBA》詹皇：我打敗勇士 我才是史…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。