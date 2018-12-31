NBA》韋斯布魯克荒腔走板 雷霆飲恨不敵獨行俠

2018年12月31日 11:42 中時電子報 黃邱倫

連續兩季繳出場均大三元亮麗成績單的雷霆一哥韋斯布魯克，本季雖然依舊表現不俗，但今日卻打得荒腔走板，全場出手22次僅命中4球，連兩成命中率不到的爛手感，導致雷霆最終103比105飲恨不敵獨行俠，也將西區老二的位置拱手讓給衛冕軍勇士。

HOLY DEFENSE DENNIS SMITH JR. pic.twitter.com/KEwMsLiQmT — Nick Angstadt (@NickVanExit) 2018年12月31日

韋斯布魯克此役只攻下9分、9籃板、8助攻、6抄截，前次單場得分個位數是在12月22日客場挑戰爵士，該役17投3中，8分、12籃板、9助攻，雷霆勝出。

韋斯布魯克本季9次大三元，光是12月份就有6次，目前場均21分、10.8籃板、10.2次助攻的數據，有機會創下連續3季場均大三元的歷史紀錄，但他實在太毒了，尤其是當他腦充血的時候就會開始蠻幹，光是這個月就出現4次投籃命中率低於3成的場次，前3次都在隊友保羅喬治的力挺下贏得比賽，可惜今日不僅手感冷到極點，而且還發生5次失誤，讓全場砍進36分、5籃板的保羅喬治做了白工。

打到最後56秒還落後3分的獨行俠，靠著哈里生巴恩斯兩罰，丹尼爾史密斯的切入上籃，成功超前比數，狄安卓喬丹抓下關鍵籃板，2罰1中領先2分，韋斯布魯克沒能投進絕殺三分球，獨行俠主場險勝。東契奇25分、7助攻，狄安卓喬丹12分、17籃板，哈里生巴恩斯16分，丹尼爾史密斯14分。

(中時電子報)