孫安佐轉型YouTuber 4天破百萬 網讚：可孝順父母了

2018年12月31日 11:49 中時電子報 張國欽

孫安佐26日上傳首支Vlog。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）（圖片翻攝自YouTube/Sun Edward）

孫安佐積極經營YouTube頻道和IG，對網友留言有問必答。（圖／取材自孫安佐YouTube(圖左)、孫安佐Instagram）

孫安佐打卡洩蹤，跟爸爸及朋友上七星山玩重機。(取材自孫安佐IG)

孫安佐返台開始經營YouTube。（圖／翻攝自孫安佐IG）

三月在美國涉嫌恐攻被捕、歷經261天牢獄之災的藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，12月11日返台後，與2名好友一起經營YouTube頻道，26日推出新作「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」，分享愛吃的大腸麵線、實驗畢業展作品「爬牆神器」，秀出3招健身動作，短短4天點擊率飆破百萬，累積超過3500則留言，成功轉型為YouTuber。

孫安佐昨晚在IG發表感謝文「感謝大家支持！第一部破百萬的影片。」網友也紛紛留言鼓勵「恭喜，以後每部片單日就破百萬」、「你也才拍兩部，厲害」、「祝很快訂閱破百萬，可以養活自己並孝順父母了，加油」。

孫安佐被美方遞解出境返回台後沒幾天，意外成了新生代網紅，靠著健身影片和有問必答的親切態度，不僅逆轉爭議形象，人氣也水漲船高，前天（29日）還被眼尖的網友發現，與老爸孫鵬及2名友人，相偕騎重機上七星山散心。

(中時電子報)