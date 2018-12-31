孫安佐轉型YouTuber 4天破百萬 網讚：可孝順父母了

孫安佐吃麵線時被問「和聯邦監獄食物比，哪個好吃」。（圖／取材自孫安佐YouTube）

友善列印
中時電子報
孫安佐26日上傳首支Vlog。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）（圖片翻攝自YouTube/Sun Edward）
孫安佐積極經營YouTube頻道和IG，對網友留言有問必答。（圖／取材自孫安佐YouTube(圖左)、孫安佐Instagram）
孫安佐打卡洩蹤，跟爸爸及朋友上七星山玩重機。(取材自孫安佐IG)
孫安佐返台開始經營YouTube。（圖／翻攝自孫安佐IG）

三月在美國涉嫌恐攻被捕、歷經261天牢獄之災的藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，12月11日返台後，與2名好友一起經營YouTube頻道，26日推出新作「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」，分享愛吃的大腸麵線、實驗畢業展作品「爬牆神器」，秀出3招健身動作，短短4天點擊率飆破百萬，累積超過3500則留言，成功轉型為YouTuber。

孫安佐昨晚在IG發表感謝文「感謝大家支持！第一部破百萬的影片。」網友也紛紛留言鼓勵「恭喜，以後每部片單日就破百萬」、「你也才拍兩部，厲害」、「祝很快訂閱破百萬，可以養活自己並孝順父母了，加油」。

孫安佐被美方遞解出境返回台後沒幾天，意外成了新生代網紅，靠著健身影片和有問必答的親切態度，不僅逆轉爭議形象，人氣也水漲船高，前天（29日）還被眼尖的網友發現，與老爸孫鵬及2名友人，相偕騎重機上七星山散心。

(中時電子報)

影》有色狼！妙齡女洗澡到一半 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。