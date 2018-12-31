《全台最速報》陳建銘炮火猛烈 陳思宇：爸爸發言與我無關

《全台最速報》陳建銘炮火猛烈 陳思宇：爸爸發言與我無關

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中時電子報
綜合報導

◎陳建銘炮火猛烈 陳思宇：爸爸發言與我無關

北市士林、大同區立委補選白熱化，代表「柯家軍」出征的陳思宇宣布參選以來爭議不斷，父親陳建銘更是數度轟何志偉在他服務處旁掛大型看板，昨甚至酸他「人小動作多」，炮火比陳思宇還猛烈，對此，陳思宇指出，爸爸有自己面對媒體的機會，她會專心做好選舉的事情，其餘跟她無關。

◎桃園跨年不放煙火 舞台設計創浪漫驚喜

2018年最後一天，桃園跨年晚會首度移師青埔高鐵特區，有民眾不畏寒冷，從30日起陸續到現場排隊搶位，帳篷、暖暖包等保暖工具一應具全。今年的桃園跨年市政府也是第一次不施放煙火，將邀請出身桃園的亞運金牌得主，並結合聲光和舞台設計製造粉紅驚喜。

◎搖滾台中high跨年 重量級卡司壓軸演出

2019台中跨年晚會以全台唯一的雙主場方式在市區及后里舉辦！台中場「搖滾台中」昨日起，一連兩天下午1時於圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場。有6個國家地區、21組樂團在現場三大特色舞台熱力開唱，展現多元搖滾樂風，台灣熱血搖滾樂團「滅火器」將壓軸演出，帶來一首首代表作品，嗨翻現場歌迷。

◎劍湖山世界迎2019 違停看煙火加強取締

劍湖山世界31日將施放跨年煙火秀8分8秒，斗南分局規畫200名警力擔綱疏導跨年交通勤務，31日下午4點起至108年元月1日凌晨4時止，加強劍湖山外圍主要道路交通疏導及取締違規停車與攤販。

(中時電子報)

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