100萬票不回頭 媒體人指小英要做這2點力挽深綠

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉民進黨雪崩式慘敗，獨派團體27日召開記者會，台灣永社社長鄭文龍點名總統蔡英文，怒嗆她不要出來選2020，還說蔡英文至少丟掉100萬獨派選民票。對此，資深媒體人程金蘭直指蔡英文要做到2點，鞏固獨派選民票。

資深媒體人程金蘭在《Yahoo論壇》撰文指出，民進黨九合一敗選後深陷檢討陰霾，檢討聲浪直衝總統蔡英文的性格和領導格局，新潮流立委段宜康在5號受訪時指出，「就現在如果2020蔡英文若選不贏的話，民進黨沒有第二個人能贏。」

程金蘭認為，蔡英文執政後就和深綠保持距離，導致民進黨草根性本質變得與民意脫離，宛如變成「台灣版國民黨」。程金蘭表示，綠色執政急於向白色柯文哲靠攏，她質疑這樣做等同於驅逐深綠路線「能夠走的寬廣，走得遠嗎？」

程金蘭指出，深綠不滿蔡英文向柯文哲靠攏，又眼見她無從面對國民黨放話從地方包圍中央，這次教育部同意聘任管中閔為台大校長，更是讓深綠正式宣告與蔡英文分手，公開拒絕支持蔡選2020。

程金蘭說，深綠團體最大憂慮是台獨意識倒退，蔡英文要如何挽回深綠號稱的100萬票？程金蘭直指蔡要做到2點，第一是順從深綠社團，更改「維持現狀」的兩岸政策，重新定義論述兩岸關係，鞏固基本盤再出發。第二是思考民進黨與深綠社團關係，要如何合作與國民黨競爭。

(中時電子報)

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