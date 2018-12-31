花蓮》「太平洋觀光節」跨年活動 祈福儀式莊嚴肅穆

花蓮縣長徐榛蔚（中）引領「2019太平洋觀光節」跨年活動工作人員，向眾神明祝禱祈安。（范振和攝）

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花蓮縣長徐榛蔚站在長板凳上插香，維安隨扈忙著扶凳。（范振和攝）
東大門夜市攤陳賜郎（左）、謝順泉（中）向花蓮縣長徐榛蔚（右）反映夜市欠缺厠所事宜。（范振和攝）
花蓮縣長徐榛蔚抱起縣府員工小孩，親切寒暄。（范振和攝）
「2019太平洋觀光節」跨年活動今晚登場，昨天已有藝人畢書盡的大批鐵粉，冒雨搶進舞台最前方。（范振和攝）

「2019太平洋觀光節」31日晚上登場，今天上午10時左右，花蓮縣長徐榛蔚由觀光處長唐玉書等人陪同，與工作人員在花蓮市六期重劃區現場祈福，場面肅穆莊嚴。

除了唐玉書外，花蓮縣警分局長婁子才、花蓮縣零售市場集中攤販工會理事長陳賜郎、東大門自強夜市主委謝順泉、福町夜市主委林文松、重慶市場主委周志忠，以及觀光處、承辦電視台工作人員數十人，全部人手一炷香，跟著徐榛蔚遵循古禮，3跪12叩首向眾神明祝禱祈安。

徐榛蔚相當虔誠，站在板凳上插香時，不斷問供桌前的唐玉書插得正不正？隨後，她也向工作人員一一握手致意，看到觀光處員工的小孩時，溫柔地抱起寒暄、祝福。

謝順泉趁機反映，東大門是國際觀光夜市，擁有400攤各種攤位，但長期欠缺廁所事宜，不少人尿急，不得不就近「認養」路樹，形成另一街頭奇景，如果是女性那就更麻煩了，希望縣府早日解決這種難忍急事。

徐榛蔚回應，東大門夜市廁所不足一事，建廁土地問題最近終於解決了，但每逢活動一舉行，人潮大批湧進，更會碰到急死人的惡況，她請唐玉書馬上與東大門主委們研商，擇地置放流動廁所應急再議。徐榛蔚劍及履及的作為，讓謝順泉、陳賜郎等人頻頻點頭稱讚。

今晚在花蓮市六期重劃區舉辦的「太平洋觀光節」迎新活動，從31日晚間6時起，由多組知名藝人輪流勁歌熱舞至元旦凌晨1時，也有長達300秒的煙火秀。昨天已有藝人畢書盡的粉絲冒雨搶進舞台最前方，來自全台各地的鐵粉帶著睡袋、地墊、看板等物到場，強調只要能就近看到畢書盡或握到手，就心滿意足了。

(中時 )

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