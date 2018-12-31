糖尿病剋星！每周做一種運動 比吃藥更有效

2018年12月31日 12:14 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

糖尿病是台灣十大死因之一，根據統計，全球每八秒就有一人死於糖尿病，近年來更有年輕化的趨勢。一名16歲男高中生檢測發現，血糖竟是正常值的3倍，探究原因，不運動又愛喝含糖飲料是最大原因，最新研究指出，每周騎自行車75分鐘，患病風險可降低25%。

這名16歲男高中生日前用血糖機檢測血糖時赫然發現，血糖值竟是正常值的3倍，已罹患糖尿病，醫師問診後得知，原來他不愛運動又特別愛吃肉及含糖飲料。根據《蘋果》報導，彰基體系國際糖尿病代謝及慢病康復e院院長杜思德指出，男高中生每餐吃2碗飯，又只搭配肉類及含糖飲料，身體質量指數（BMI）高達41.5，已屬病態性肥胖。

血糖偏高但尚未罹患糖尿病的人，代表空腹血糖值高於正常標準，但又低於糖尿病診斷標準，是第二型糖尿病的預警信號。《英國運動醫學期刊》最新研究發現，這些高血糖的人若每天規律運動，將有效降低糖尿病風險。

研究結果顯示，每天規律運動可以增進胰島素的血糖敏感性，有助控制血糖，18歲以上的成人，每周騎單車75分鐘、速度為每小時20公里，或每周快走(每小時5公里)約150分鐘，罹患糖尿病的機率可比完全不運動者低12%至25%。除了運動以外，戒菸、控制脂肪和糖的攝取量，並隨時注意體重，將可有效預防罹患糖尿病。

(中時電子報)